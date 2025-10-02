LG CNS, 신개념 안전 ‘AI 플랜트’ 공개

‘플레어스택 최적화’ 바레인 전시

2025-10-02 16면

LG CNS가 2일까지 바레인에서 열리는 ‘IDCE 2025’에서 ‘인공지능(AI) 기반 지능형 플랜트 전환’을 주제로 에쓰오일과 전시 부스를 마련했다고 1일 밝혔다. IDCE 2025는 ‘석유·정유업계의 CES(정보통신기술박람회)’로 불리는 행사로, 중동 최대 규모의 산업 전시회다.LG CNS는 이 자리에서 제조 현장에 필수적인 안전 관리와 생산성 향상을 중심으로 한 ‘플레어스택’(가스연소 굴뚝) 최적화 시스템, 공정위험평가 분석 AI 에이전트, 공정안전관리(PMS) AI 튜텨, 사고 신고 시스템 등을 소개했다.플레어스택 최적화 시스템은 가연성 가스를 연소시켜 안전하게 배출하는 장치인 플레어스택의 상태를 AI 영상 분석 기술과 AI 폐쇄회로(CC)TV로 24시간 모니터링할 수 있다. 영상을 통해 AI가 연기 색상과 불꽃 상태에서 이상 징후를 감지하면 자동으로 증기 밸브를 제어하고 최적화 상태를 유지한다.기존에 사람이 직접 진행해 시간이 오래 걸리고 작업자의 숙련도에 따라 분석 결과가 달라지던 공정위험성평가를 AI로 자동화한 에이전트도 선보였다. 이를 활용하면 공장 내의 모든 설비 도면과 사양을 AI가 분석해 평균 60%의 시간을 단축할 수 있다.곽소영 기자