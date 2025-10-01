LG전자, 인도법인 지분 15% 매각 의결… 이달 상장 전망

1조 8000억원 투자 자금 확보

성장하는 인도 시장 적극 공략

이미지 확대 서울 영등포구 여의도 LG트윈타워. 2025.04.07 뉴시스

2025-10-01 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

LG전자가 30일 이사회를 열고 100% 자회사인 인도법인의 지분 15%의 구주 매각을 의결했다. 인도 법인의 현지 증시 상장이 이르면 이달 마무리될 전망이어서 1조 8000억원 규모의 미래 투자 자금을 확보할 수 있을 것으로 보인다.이사회 결의에 따라 LG전자는 인도증권거래위원회(SEBI)에 최종 증권신고서를 제출할 계획이다. 인도법인은 지난 3월 SEBI로부터 상장 예비승인을 받았으나 미국을 둘러싼 관세 격변과 대외 불확실성에 상장 절차가 미뤄졌다. 조만간 SEBI가 최종 승인을 하면 10월 중 기업공개(IPO) 절차가 마무리될 전망이다.매각 지분은 인도법인 1억 181만 5859주로, 공모 규모는 1150억 루피(1조 8000억 원) 수준으로 추정된다. 2분기 말 기준 LG전자의 별도 기준 현금 및 현금성 자산은 1조 1000억 원으로, 인도법인을 상장하면 LG전자의 재무 건전성은 큰 폭으로 개선된다. 매각 방식 역시 신주발행 없이 기존 지분 15%를 매각하는 구주매출로, 조달 금액이 전액 본사로 유입된다. 구주 매각은 채권 발행이나 대출 등과 달리 이자 비용에 대한 부담이 없어 대규모 현금 조달이 빠르게 가능하다.LG전자는 2분기 영업이익이 지난해보다 47% 감소하는 등 실적 부진을 겪고 있다. 특히 TV 사업 부분에서 글로벌 점유율이 떨어지며 최근 희망퇴직을 실시하기도 했다. 인도법인 상장으로 경영 부담을 덜고 본사의 미래 사업 투자 기회를 창출하겠다는 전략이다. 성장 잠재력이 큰 신흥 시장 인도를 더 적극적으로 공략하겠다는 의미도 담겼다. 연평균 가전 시장 성장률이 두 자릿수로 전망되는 인도 시장의 특수성을 고려해 현지화 전략을 모색한다는 것이다.곽소영 기자