“SK하이닉스처럼 성과급 달라”… 삼성 13개 계열사 노조 모였다

노조연대, 서초사옥서 기자회견

산정 기준 개선·상한 폐지 요구

이미지 확대 “SK하이닉스처럼”...삼성 13개 계열사 노조, 성과급 개선 촉구 삼성 13개 계열사 연합 노조인 삼성그룹노동조합연대 소속 관계자들이 30일 서울 삼성전자 서초사옥 앞에서 열린 성과급 제도 개선을 촉구하는 기자회견에서 구호를 외치고 있다. 2025.9.30 뉴스1

2025-10-01 18면

삼성그룹 13개 계열사 연합 노조인 삼성그룹노동조합연대(노조연대)는 30일 “성과급 제도가 투명하고 공정하고 합리적으로 바뀔 때까지 끝까지 투쟁할 것”이라며 성과급 제도 개선을 사측에 촉구했다.노조연대는 이날 삼성전자 서초사옥 앞에서 기자회견을 열고 “합리적인 보상은 노동자의 기본 권리이자 삼성이 가야 할 바람직한 방향”이라며 이같이 밝혔다. 오상훈 노조연대 의장은 “회사가 노조와 협의 없이 일방적으로 성과급 지급 기준을 정하고 있다”고 지적했다.노조연대는 구체적으로 성과급 산정 기준 개선과 자회사 성과급 차별 중단, 성과급 상한 폐지를 촉구했다. 현재 삼성전자와 계열사들은 연간 영업이익을 토대로 한 성과급 제도인 초과이익성과급(OPI·옛 PS)에 경제적 부가가치(EVA) 방식을 산정 기준으로 삼고 있다. EVA는 영업이익에서 자본비용(법인세·투자금 등)을 제외한 계산식으로, 영업이익의 절대 숫자가 커도 비용을 많이 썼다면 EVA는 낮을 수 있다.노조연대는 “SK하이닉스는 직원과 상생·화합하는 선진적인 노사관계를 보여주고 있다”고 주장했다. 그러면서 “성과급 기준을 SK하이닉스처럼 영업이익 기준으로 변경하고 상한 없이 지급받도록 변경해야 한다”며 “삼성다운 지급률로 동기부여를 해야한다”고 목소리를 높였다.SK하이닉스 노사는 올해 교섭에서 ﻿초과이익분배금(PS)의 상한선을 폐지하고, 영업이익의 10%를 성과급으로 지급하기로 합의했다. SK하이닉스는 직원당 평균 1억원 안팎의 성과급을 받을 것으로 예상된다.민나리 기자