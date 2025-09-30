‘친구탭’ 사태로 홍역 앓는 카카오…개편 총괄한 홍민택 CPO 해명

이미지 확대 이프카카오 콘퍼런스 홍민택 카카오 최고제품책임자(CPO)가 지난 23일 경기 용인시 카카오AI캠퍼스에서 열린 ‘이프(if) 카카오’ 콘퍼런스에서 발표를 하고 있다. 카카오 제공

카카오톡 업데이트를 총괄한 홍민택 카카오 최고제품책임자(CPO)가 카카오 임직원을 대상으로 업데이트 배경을 설명하는 장문의 사내 공지를 전했다.30일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 홍 CPO는 카카오톡 첫 화면에 친구목록을 되살린다고 공지한 전날 카카오 임직원을 대상으로 사내 공지를 올렸다. 토스 출신인 홍 CPO는 카카오에서 카카오톡, 카카오맵 등의 서비스 개발과 보완을 총괄하고 있다.해당 공지에서 홍 CPO는 이번 대규모 업데이트 배경과 방향을 소셜 확장과 메신저 서비스 강화라고 설명했다. 업데이트 이후 카카오톡이 메신저라는 본질을 상실했다는 이용자 비판이 이어진 것과 관련해 홍 CPO는 메신저 기능을 축소하는 게 아니라는 취지의 해명도 전달했다.비록 이용자 불편이 이어지는 상황이지만 앱 다운로드 수, 트래픽과 같은 지표는 유지되는 상황이라는 설명과 함께 “숫자와 무관하게 이용자 불편을 최소화하는 것이 우선이며, 불편을 최소화하기 위해 최선을 다하겠다”고 한 것으로 전해졌다.카카오 측은 “홍 CPO가 크루들에게 카카오톡 개편과 관련해 빠르게 소통하지 못한 점에 대해 사과하고, 현재 상황을 설명하는 취지로 글을 작성했다”면서 “사용자의 불편을 최소화하기 위해 책임감을 가지고 노력할 예정이라고 밝혔다”고 전했다.카카오는 지난 23일 ‘이프 카카오’를 통해 대대적인 카카오톡 개편 방안을 공개했는데, 이 중 전화전호부 형태였던 친구 목록 첫 화면이 다른 소셜미디어(SNS)처럼 피드형으로 바뀐 것에 대해 이용자들이 거세게 반발했다. 결국 개편 6일 만에 카카오는 올 4분기 중 친구탭 첫 화면을 기존 형태로 되돌리기로 했고, 이 과정에서 총괄인 홍 CPO에 대한 책임론이 불거졌다.민나리 기자