신세계그룹, 면세·패션 등 8개 계열사 대표 교체…40대 첫 여성 CEO 탄생

이미지 확대 80년대생 대표 제임스 장(왼쪽) G마켓 신임대표, 서민성 신세계인터내셔날 코스메틱 1부문 대표(가운데), 이승민(오른쪽) 코스메틱2부문 대표. 신세계그룹 제공

이미지 확대 사장으로 승진한 박주형 신세계백화점 대표(왼쪽)와 문성욱 시그나이트 대표. 신세계그룹 제공

이미지 확대 신세계그룹 CI

신세계그룹이 실적이 부진한 8개 계열사 대표 10명을 교체하는 등 대규모 인사를 단행했다. 지난해 정용진 신세계그룹 회장의 이마트 부문과 정유경 ㈜신세계 회장의 백화점 부문으로 계열 분리 후 첫 대규모 인사다. 이번 인사에서는 80년대생 40대 대표들의 약진이 눈에 띈다.신세계그룹은 26일 2026년 정기 임원인사에서 신세계인터내셔날 코스메틱1부문 대표에 1980년생인 서민성 대표를 선임하는 등 40대 대표 3명을 새로 선임했다. 서 신임 대표는 신세계백화점과 신세계인터내셔날 등에서 뷰티 사업 혁신 전략 수립을 주도했던 전문가다.코스메틱2부문 대표에는 1985년생 이승민 대표가 선임됐다. 이 신임 대표는 그룹 최초의 여성 최고경영자(CEO)이기도 하다.신세계그룹과 알리바바 인터내셔널이 합작한 조인트벤처 자회사인 G마켓의 신임 대표에는 이커머스(전자상거래) 전문가인 제임스 장(한국명 장승환)이 내정됐다. 역시 85년생이다. 알리바바의 동남아 지역 플랫폼인 라자다를 이끈 경험이 있는 장 신임 대표는 셀러들의 글로벌 진출과 인공지능(AI) 테크 역량 향상을 주력으로 추진할 계획이다.이번 인사에서 박주형 신세계백화점 대표와 문성욱 시그나이트(벤처캐피탈 계열사) 대표는 부사장에서 사장으로 승진했다. 박 대표는 하우스 오브 신세계와 스위트 파크 개점 등 백화점의 혁신을 주도해온 성과를 인정받았다. 박 대표는 이번에 사장으로 승진하면서 미래 성장 동력 발굴을 위해 신세계센트럴 대표도 겸직하게 됐다. 역시 이번에 승진한 문 대표는 정유경 회장의 남편으로, 신세계라이브쇼핑 대표도 맡게 됐다.이밖에 SSG닷컴(쓱닷컴), 신세계인터내셔날, 신세계디에프(면세점), 신세계건설, 조선호텔앤리조트, 신세계푸드, 신세계라이브쇼핑 등도 대표가 바뀌었다.SSG닷컴 대표에는 최택원 이마트 영업본부장이, 신세계인터내셔날 대표에는 김덕주 해외패션본부장이 내정됐다. 신세계푸드 대표에는 임형섭 기업간거래(B2B)담당이, 조선호텔앤리조트 대표에는 마케팅 전문가 최훈학 쓱닷컴 대표가 내정됐다.신세계디에프 대표로는 이석구 신세계라이브쇼핑 대표가 발탁됐으며, 신세계건설 신임 대표로는 강승협 신세계푸드 대표가 자리를 옮겼다.신세계그룹은 급변하는 경영 환경에 빠르게 대응하기 위해 지난해보다 한 달 일찍 정기 임원 인사를 했다고 밝혔다. 한편, 이번 인사에서 신임 임원으로 선임된 32명 가운데 44%(14명)가 40대인 것으로 나타났다.신세계그룹 관계자는 “회사가 당면한 과제를 신속하게 실행하고 미래 성장 계획을 한발 앞서 준비하고자 조기 인사를 결정해 새로운 리더십을 갖췄다”고 말했다.신융아 기자