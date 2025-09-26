부녀-장남 갈등 콜마그룹, 장남이 여동생 회사 접수…새 전환점 맞나

콜마비앤에이치 임시 주총서 사내이사 선임
콜마그룹 오너 일가의 부녀와 장남 간 경영권 분쟁이 새로운 전기를 맞게 됐다. 장남인 윤상현 콜마홀딩스 부회장이 여동생이 대표로 있는 자회사 콜마비앤에이치 사내이사에 새로 선임되면서 경영진 교체 등 대대적인 변화가 예상된다.
콜마비앤에이치는 26일 세종테크노파크에서 임시 주주총회를 열고 윤 부회장과 이승화 전 CJ제일제당 부사장의 사내이사 선임안을 의결했다.
기존 콜마비앤에이치 이사회는 6명 가운데 3명이 윤 부회장 측이었다. 이번에 이사회가 8명으로 늘어나게 됐고, 윤 부회장 측이 5명으로 과반을 차지하게 되면서 경영 전반에 주도권을 쥐게 됐다. 윤 부회장이 31.75%의 지분을 보유한 지주회사 콜마홀딩스는 콜마비앤에이치의 지분 44.63%를 보유하고 있다.
가장 먼저 예상되는 변화는 콜마비앤에이치의 경영진 교체 가능성이다. 윤 부회장은 2~3년 전부터 콜마비앤에이치를 포함해 콜마그룹 경영 방침과 전략 등을 놓고 아버지 윤동한 콜마그룹 회장과 이견을 보여 왔고, 여동생 윤여원 콜마비앤에이치 대표와도 갈등을 빚었다.
윤 부회장은 콜마비앤에이치 이사회를 장악하게 된 만큼 본격적으로 자기 경영에 나설 것으로 보인다. 우선 콜마비앤에이치 대표 교체가 예상된다. 후임으로 새로 사내이사에 선임된 이 전 부사장을 포함해 윤 부회장의 측근이나 외부 전문 경영인을 영입할 가능성이 거론된다. 다만 대표 교체는 현 대표인 윤 대표가 이사회를 소집해야 이뤄질 수 있다.
콜마비앤에이치의 사업 재편 가능성도 제기된다. 이 과정에서 일부 사업부 매각이나 구조조정이 이뤄질 수 있다는 관측도 나온다. 윤 부회장은 생명과학 중심의 고부가가치 분야 사업 진출 의지를 주변에 피력해 온 것으로 전해졌다.
다만 이번 임시주총으로 경영권 분쟁이 일단락됐다고 보긴 어렵다. 윤 회장은 윤 부회장이 2019년 주식 증여 당시 합의를 어겼다며 아들을 상대로 지난 8월 주식 반환 청구 소송을 제기했고, 지난 1일 추가 소송을 제기했다. 법원이 주식처분금지 가처분 신청을 받아들여 다음달 23일 첫 심리가 진행된다.
신융아 기자
