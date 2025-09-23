호반그룹 사회공헌 ‘무럭무럭’ 출범

재난 피해 아동·청소년 복귀 지원

김대헌 총괄사장 “안심 사회 앞장”

호반그룹은 ‘안심 사회 만들기’를 핵심 가치로 삼고 장기 사회공헌 프로그램 ‘호반 무럭무럭’(무LUCK 무LUCK)을 출범시켰다고 22일 밝혔다. 재난으로 삶의 터전을 잃은 아동·청소년의 정서적 회복과 일상 복귀를 지원하고 사회적 약자 보호와 지역사회 안전망을 강화한다는 취지다.호반그룹은 첫 번째 프로젝트로 피해 아동의 회복 지원과 지역사회의 예방 활동을 결합한 사회공헌 프로그램을 선보였다. 지난 18일 서울 성동구 대한적십자사 서울지사에서 화재·수해 피해 가정의 아동·청소년 10명에게 총 1000만원의 희망지원금이 전달됐다. 이어 20일에는 서울 양천구 대한적십자사 재난안전센터에서 호반건설, 대한전선 등 그룹 임직원과 가족 40여명이 참여하는 봉사활동이 진행됐다. 참가자들은 화재 시 대피 및 응급 대응법 등 안전 교육을 받은 뒤 소형 소화기·방연 마스크·비상 조명등·호루라기 등으로 구성된 화재 예방 키트 270세트를 직접 제작했다. 완성된 키트는 화재 위험에 취약한 이웃들에게 전달된다.김대헌 호반그룹 기획총괄사장은 “호반 무럭무럭은 우리 사회의 미래를 책임질 아이들이 안전한 환경과 희망 속에서 성장할 수 있도록 계획된 사회공헌 프로그램”이라며 “앞으로도 안심 사회 만들기에 앞장서겠다”고 말했다.하종훈 기자