HD현대일렉트릭, 미국서 2778억원 규모 초고압 변압기 수주

HD현대일렉트릭은 미국에서 2778억원 규모의 765㎸(킬로볼트) 초고압 변압기 및 리액터 24대 공급 계약을 수주했다고 22일 밝혔다. 이번 계약은 HD현대일렉트릭이 맺은 단일 계약 기준으로 최대 규모다. 공급 물량은 2029년에 인도된다.765㎸ 초고압 변압기는 345㎸ 변압기 대비 높은 전압으로 송전할 수 있다. 전력 손실률, 건설 원가를 줄일 수 있고 송전 용량은 5배까지 늘어난다는 특징이 있다. 미국은 국토가 넓고 인공지능(AI) 산업 확장, 데이터센터 증설, 신재생 에너지 확대 등으로 초고압 변압기 수요가 커지고 있다.HD현대일렉트릭은 2027년 미국 앨라배마 공장 증설을 통해 북미 현지 수요에 적극적으로 대응할 계획이다. HD현대일렉트릭 관계자는 “765㎸ 변압기는 높은 기술력이 요구돼 세계적으로 소수의 기업만 생산할 수 있다”며 “이번 수주를 통해 북미 초고압 송전망 시장에서 입지를 더욱 공고히 하고 추가 수주가 이어지도록 노력할 것”이라고 말했다.하종훈 기자