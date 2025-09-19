윤상현 콜마 부회장, 경영권 분쟁에 “임시주총 전 갈등 해결…기업가치 중요”

부친과 갈등에 대해 “잘 풀어가려고 노력 중”

“K뷰티, 소비자 충성도 높이고 최고급 브랜드로”

이미지 확대 19일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘아마존 뷰티 인 서울’ 행사에서 윤상현 한국콜마 부회장이 ‘K뷰티 화장품 브랜드의 성공’을 주제로 강연하고 있다.

연합뉴스

윤상현 콜마홀딩스 부회장이 콜마그룹 오너가 경영권 분쟁 등 갈등 상황에 대해 “다음 주 (콜마비앤에이치) 임시주주총회가 있는데 그 전에 최대한 잘 풀어서 해결하려고 하고 있다”고 말했다.윤 부회장은 19일 서울 코엑스에서 열린 ‘아마존 뷰티 인 서울 2025’ 행사에서 기자들과 만나 이같이 밝혔다. 윤 부회장은 콜마그룹 갈등 사태 이후 처음으로 공식 석상에 나선 것이다.윤 부회장은 “기본적인 방향은 주주가치를 높이기 위해 기업가치가 굉장히 중요하다는 것”이라며 “콜마에 오고 처음부터 일관되게 진행해왔던 일이고 앞으로도 이런 부분은 변함이 없다”고 말했다. 이어 “내부적으로 갈등이 있는 부분은 최대한 원만하게 풀어가려고 노력하고 있으니 조금만 기다려 주시면 감사하겠다”고 덧붙였다. 윤 부회장은 창업주인 아버지 윤동한 회장과의 관계와 관련해서는 “계속 연락을 하고 있다”며 어떤 대화를 나눴냐는 질문에는 “아버지와 아들과의 얘기”라고 말을 아꼈다.콜마그룹 오너 일가의 갈등은 건강기능식품 자회사 콜마비앤에이치 이사회 개편을 두고 벌어졌다. 콜마비앤에이치 경영은 윤 부회장의 여동생인 윤여원 대표가 맡고 있는데, 콜마홀딩스가 실적 부진 등을 이유로 이사회 개편을 요구하면서 남매가 대치하는 상황이 됐다. 윤 회장이 딸 편에 서서 윤 부회장에게 과거 증여한 콜마홀딩스 지분을 반환하라고 소송을 제기하면서 부자 갈등으로까지 번졌다.분기점은 오는 26일 세종시 세종테크노파크에서 열리는 콜마비앤에이치 임시 주주총회가 될 것으로 보인다. 임시주총에서는 윤 부회장과 이승화 전 CJ제일제당 부사장의 사내 이사 선임 안건이 다뤄진다.윤 부회장은 이날 행사에서 ‘화장품 제조기업 관점에서 본 K뷰티 성공’이라는 주제로 강연했다. 윤 부회장은 화장품은 공산품, 식품, 의약품, 럭셔리, 트렌드의 성격을 다 가진 산업이라고 설명하며 K뷰티 경쟁력의 원천으로 ‘한국 소비자’를 꼽았다.윤 부회장은 “화장품 소비자는 굉장히 까다로운데 특히 한국 소비자들은 화장품 업계 관점에서 악몽 같은 존재”라며 “브랜드 충성도가 낮고, 원플러스원(1+1)과 같은 행사가 있으면 언제든지 옮겨갈 준비가 된 사람들”이라고 말했다. 이어 “이런 소비자들과 반복적인 구매 관계를 형성해야 한다”며 “성공하기 위해서는 제품에 대한 처절한 개선과 진화를 위한 노력이 동반돼야 한다.처음 성공한다는 생각보다 일단 출시하고 지속 개선해야 한다”고 강조했다.윤 부회장은 K뷰티가 나아가야 할 방향으로 소비자들의 충성도를 높이고 최고급 브랜드를 만들어야 한다고 제안했다. 윤 부회장은 “K뷰티 가운데 충성도가 높은 브랜드는 아직 애매한 상황이라 여기에 집중해야 한다”며 “에스티로더나 랑콤과 같이 고가 프리미엄 브랜드도 없는데 앞으로 장기적으로 발전시킬 수 있는 부분이라고 생각한다”고 말했다.하종훈 기자