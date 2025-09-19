현대로템, 美에 철도차량 전장품 공장 HRSEA 준공

이미지 확대 미국 캘리포니아주 리버사이드시에 있는 ‘현대로템 스마트 일렉트릭 아메리카’(HRSEA) 전장품 공장 외부 전경.

현대로템 제공

현대로템이 미국 현지에 철도차량용 전기·전자 장비(전장품) 생산 거점을 마련했다.경남 창원에 철도차량 제작 공장을 둔 현대로템은 18일(현지시각) 미국 캘리포니아주 리버사이드시에서 현지 철도차량 전장품 생산 공장인 ‘현대로템 스마트 일렉트릭 아메리카’(HRSEA) 준공식을 개최했다고 19일 밝혔다. 행사에는 현지 시행청인 로스앤젤레스 메트로와 리버사이드시 주요 인사,주미 LA 총영사,현대로템 및 협력업체 임직원 등이 참석했다.8500㎡(약 2600평) 부지에 건설된 HRSEA는 현지에 납품되는 철도차량의 추진제어장치,견인전동기,보조전원장치 등 주요 전장품 공급을 위해 설립했다. HRSEA에서는 전장품 생산과 시험이 이뤄질뿐만 아니라 현지 사후 고객서비스(CS) 관리와 신규 전장품 관련 후속 사업까지 함께 진행된다.이용배 현대로템 사장은 기념사를 통해 “철도산업에서 품질은 절대로 ‘타협할 수 없는 가치’이며,HRSEA 공장은 이 같은 우리의 신념을 미국 현지에서 실현하는 중요한 출발점이 될 것”이라고 강조했다. 이어 “리버사이드시의 고용 창출과 경제 활성화에 기여하며, 캘리포니아 지역 사회와 함께 미래로 나아가길 기대한다”고 말했다.미국 시장에 최초로 설립된 ‘HRSEA’는 증가하는 미국 철도 수요에 발맞춰 안정적으로 현지 사업을 수행하고 확장하기 위한 발판을 마련했다는 의미가 있다. 미국 연방정부는 인프라나 철도 관련 프로젝트에 자금을 지원할 경우 일정 비율 이상의 미국산 자재·부품 사용을 의무화하는 ‘바이 아메리카’ 정책을 시행하고 있어,해외 기업이 미국에 진출하고 경쟁력을 유지하기 위해선 현지 생산 거점 구축이 필수적이다. 현대로템은 국내 협력업체인 VCTech, JKA와 동반 진출해 현지에서 직접 부품을 생산하는 만큼 더욱 빠르고 안정적인 공급망 확보로 미국 내 신규 철도 프로젝트에서 경쟁 우위를 점할 수 있을 것으로도 보고 있다. 현지인 고용과 생산 교육도 함께 진행해 지역 사회에 긍정 영향을 미칠 전망이다.현대로템은 2028년 LA올림픽과 패럴림픽을 전후해 미국에서 대규모 철도 인프라 수요가 집중될 것으로 예상되는 만큼, HRSEA를 중심으로 북미 시장 네트워크를 강화해 나갈 계획이다.하종훈 기자