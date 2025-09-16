SK온, B1비자 직원들 美공장 복귀 검토… 현대차 ‘구원투수’ 역할

美 출장 인력 숙소 대기 해제 준비

현대차, SK온서 배터리 조달 전망

이미지 확대 서울 여의도 한국경제인협회에서 열린 대미 투자기업 간담회에서 참석자들이 입장하고 있다. 이날 간담회는 박종원 통상차관보 주재로 현대기아차, LG엔솔, 삼성전자, SK하이닉스, SK온, LS, 두산, LG화학, 롯데, HD현대 등 주요 대미 투자 기업 관계자들이 참석했다. 2025.9.8 연합뉴스

2025-09-16 2면

미국 조지아주에서 발생한 대규모 단속 사태로 현대차그룹·LG에너지솔루션의 배터리 공장 건설이 차질을 빚자 SK온이 ‘구원투수’로 나섰다. 미국 출장 인력을 현장으로 복귀시키고 현지 공장을 활용해 현대차의 배터리 수요를 충당한다는 계획이다.15일 업계에 따르면 SK온은 최근 단기 상용 B1 비자를 가진 직원들에게 숙소 대기 방침을 해제하고 정상 근무토록 하는 방안을 검토하고 있다. SK온은 미국 국무부 외교 업무 매뉴얼에 따라 ▲현장 작업자 교육 ▲연수·세미나 참석 ▲고객사 미팅·계약 ▲장비 설치·정비 관리 감독 등 업무를 B1 비자로 수행할 수 있다고 직원들에게 공지했다. LG에너지솔루션 등 다른 기업들이 여전히 B1 비자 보유 직원들에게 대기 지침을 내린 것과 대비된다.SK온의 이번 조치는 배터리 공급에 비상이 걸린 현대차와의 협력 필요성이 중요하게 고려된 것으로 보인다. SK온은 이미 연간 22GWh 규모의 조지아주 커머스 단독 공장 ‘SK배터리아메리카’(SKBA)를 운영하며 현대차 미국 내 배터리 수요의 60~70%를 공급하고 있다. SKBA는 현대차 메타플랜트 아메리카와 약 300㎞ 거리에 있어 협업 환경도 유리하다. 이달 말 전기차 구매 보조금 폐지로 가동률이 하락할 거라는 예상이 나왔으나, 이번 사태로 현대차의 추가 수요가 몰리면서 영향을 상쇄할 수 있다는 기대감이 높아지고 있다.호세 무뇨스 현대차 사장은 지난 11일(현지시간) “이번 일로 최소 2~3개월 공사가 지연될 것”이라며 “공사 단계에서는 미국에서 구하기 어려운 전문 인력과 장비가 필요하다”고 말했다. 무뇨스 사장은 건설 지연에 따라 커머스의 SK온 공장에서 배터리를 조달하겠다고 밝혔다.다만 SK온도 미국에 추가로 건설 중인 공장을 가동하기 위해서는 향후 장비를 설치하는 협력사 인력들의 비자 문제를 해결해야 하는 과제가 남아 있다. 현재 SK온은 조지아주, 켄터키주, 테네시주 등에 공장을 건설 중이다.손지연 기자