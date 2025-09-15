[포토] ‘해군 장교 입대’ 이재용 회장 장남 이지호씨

1 / 6 이미지 확대 해군 위병소 나오는 이지호 씨 가족 탑승 추정 차 이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 씨 가족이 탑승한 것으로 추정되는 미니밴이 제139기 해군 사관 후보생 입영식으 끝난 15일 오후 경남 창원시 진해구 진해기지사령부 내 제3 정문으로 나오고 있다.

이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 씨 가족이 탑승한 것으로 추정되는 미니밴이 제139기 해군 사관 후보생 입영식으 끝난 15일 오후 경남 창원시 진해구 진해기지사령부 내 제3 정문으로 나오고 있다.이씨는 외국 시민권을 포기하고 이날 입영했다.온라인뉴스팀