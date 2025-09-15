통신 3사 역대 최대 투자에도 해킹… 전문가 “민관학 협의체 필요”

SKT·LGU+ 7000억씩, KT는 1조

SK텔레콤의 ‘유심 해킹’ 사태 이후 통신업계가 잇달아 대규모 보안 투자 계획을 발표했지만, KT의 소액결제 해킹 사태를 계기로 근본적인 대책 마련이 필요하다는 지적이 나온다.14일 업계에 따르면 지난 7월부터 이동통신 3사는 SK텔레콤의 ‘유심 해킹 사태’를 계기로 앞다퉈 개인정보 보호 수준을 강화하고 보안 인력을 확충하는 내용의 대규모 투자 대책을 발표했다.가장 먼저 보안 문제가 터진 SK텔레콤은 지난 7월 민관 합동조사단의 조사 결과 발표 직후 기자회견을 열고 향후 5년 동안 보안 분야에 약 7000억원을 투자하는 정보보호 혁신안을 내놓았다.﻿ 고초를 겪은 SK텔레콤이 선제적인 보안 투자에 나서자 KT와 LG유플러스 역시 비슷한 수준으로 보안 투자액을 늘렸다. KT는 SK텔레콤의 발표 이후 약 열흘 뒤 ‘향후 5년간 1조원 이상 투자’를 핵심 내용으로 하는 정보보호체계 혁신안을 내놨고, LG유플러스 역시 ‘보안 전략 기자간담회’를 별도로 열어 7000억원의 투자 계획을 발표했다.그러나 불과 한 달여만에 KT의 소액결제 해킹 사태가 발생하면서 통신업계가 자랑한 ‘역대 최대 규모’의 투자가 무색해졌다는 평가다. 통신업계가 보안 문제를 주요 경영 리스크로 인지한 시점 자체가 늦었고, 무작정 투자와 인력만을 늘리는 사후약방문식의 대응은 근본 해결책이 아니라는 지적도 나온다.염홍열 순천향대 정보보호학과 교수는 “KT의 소액결제 해킹 방식으로 지목된 ‘팸토셀 해킹’은 이미 해외에서 발생했던 사례이고, 2014년 학계의 우려가 나왔음에도 적절한 조치가 안 된 점을 감안하면 국제 사이버 해킹 조직의 ‘공격력’에 비해 우리나라의 수비 대응 체계가 약했던 것”이라며 “진화하는 해커에 대응하기 위해서라도 한 기업의 보안 문제를 다른 업계와 학계, 정부가 공유하는 민관학 차원의 협의체가 필요하다”고 말했다.곽소영 기자