이재용 회장 주식재산, 이 대통령 취임 100일만 18조원 돌파

이미지 확대 출국하는 이재용 회장 이재용 삼성전자 회장이 지난달 24일 미국 워싱턴DC에서 열리는 한미 정상회담의 경제사절단에 동행하기 위해 24일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 출국하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재용 삼성전자 회장의 주식 재산이 이재명 대통령의 취임 100일인 지난 11일 처음으로 18조원을 돌파했다. 삼성전자 주가가 새 정부 이후 27% 가량 뛴 게 영향을 미쳤다.12일 한국CXO연구소에 따르면 지난 11일 종가 기준 이 회장이 보유하고 있는 총 7개의 주식 종목의 가치는 총 18조 1086억원으로 집계됐다. 이 회장은 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDS, 삼성E&A, 삼성화재, 삼성전자 우선주 등을 보유하고 있다.이재명 대통령이 공식적으로 취임한 지난 6월 4일 기준 이 회장의 주식평가액은 14조 2852억원이었다. 이 때와 비교하면 100일 만에 26.8% 늘어난 셈이다.이 회장의 주식재산이 18조원을 넘어선 건 이건희 선대회장의 주식을 물려받은 이후 처음이다. 이 선대 회장의 재산 상속안이 확정 발표된 2021년 4월 30일 당시 이재용 회장의 주식가치는 15조 6167억원 수준이었다.이 회장의 주식 재산 증가에는 삼성전자의 주식 가치 상승에 가장 큰 영향을 끼친 것으로 분석된다. 지난 11일 이 회장이 보유하고 있는 삼성전자 주식 평가액은 7조 1502억원으로 지난 6월 4일(5조 6305억원)보다 1조 5196억원(27%) 증가했다.삼성생명 주가평가액도 최근 100일 새 1조원 넘게 늘어났다. 지난 6월 4일 기준 이 회장이 보유한 삼성생명 지분 가치는 2조 2716억원이었는데, 이달 11일에는 3조 3595억원으로 집계됐다. 해당 기간 주식평가액 상승률은 47.9%로 삼성생명의 보통주 1주당 주가는 10만 8800원에서 16만 900원으로 올랐다.같은 기간 삼성물산 보유 주식 가치는 5조 3462억원에서 6조 3186억원으로 늘어나며 18.2%의 상승률을 보였다. 삼성SDS 종목도 9453억원에서 1조 1639억 원으로 23.1% 상승했다.오일선 한국CXO연구소 소장은 “이재용 회장의 주식재산이 향후 20조원대로 높아지려면 지금보다 10% 이상 주식평가액이 상승해야 한다”며 “이 회장이 20조원대 주식재산으로 진입하려면 삼성전자 주가는 9만원 내외, 삼성물산 20만원 내외, 삼성생명과 삼성SDS는 17만원 내외를 동시에 기록해야 할 것”이라고 말했다.민나리 기자