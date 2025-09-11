대한매일상회 바로가기
외식업중앙회, 가뭄 피해 강릉에 생수 10만병 전달

이범수 기자
이범수, 박은서 기자
수정 2025-09-11 00:28
입력 2025-09-11 00:28

무역협회·농심도 긴급지원

한국외식업중앙회와 한국무역협회, 농심이 극심한 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강원 강릉 시민들을 위해 생수 지원에 나섰다. 지난달 30일 재난사태 선포 이후 제한급수로 생활에 큰 불편을 겪는 시민들을 돕기 위한 조치다.

한국외식업중앙회는 지난 9일 500㎖ 생수 10만병을 강릉 지역에 긴급 지원했다고 10일 밝혔다. 식생활에 어려움을 겪고 있는 강릉 지역사회와 회원 업소 2456곳에 생수가 전달된다. 생수 전달식엔 전수원 강원특별자치도 지회장, 박주국 강릉시지부장 등 임직원이 참석했다.

한국무역협회는 이날 강릉시청을 통해 2ℓ 생수 10만병을 전달한다고 밝혔다. 윤진식 한국무역협회장은 “힘든 시간을 보내는 강릉 시민들에게 이번 지원이 적게나마 도움이 되기를 바란다”고 말했다.
농심도 기상청과 협력해 백산수 총 2만병(2ℓ 1만병, 0.5ℓ 1만병)을 긴급 지원한다고 발표했다. 농심은 2017년부터 기상청과 함께 폭염 피해 예방 캠페인 ‘해피해피 캠페인’을 전개하며 취약계층 물품 지원과 봉사활동 등을 펼쳐 왔다. 농심 관계자는 “강릉 시민들에게 도움이 되기를 바란다”고 전했다.

이범수·박은서 기자
2025-09-11 27면
