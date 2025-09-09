기아, 英 DSEI에서 군용 타스만 공개…한화는 유럽형 방산 솔루션 선보여

국제 방위산업 전시회 개막
유럽 최대 규모의 방산 전시회인 ‘국제 방위산업 전시회’(DSEI 2025)가 9일 영국 엑셀 런던에서 개막한 가운데 기아와 한화 등 국내 기업들도 관련 장비를 대거 선보인다.
1999년 시작된 DSEI는 2년마다 열리는 유럽 최대 규모 방산 전시회로 세계 90여개국 약 1600개 업체가 참가해 국방과 보안 관련 첨단 기술과 장비 등을 소개하는 자리다.
DSEI에 최초로 참석하는 기아는 정통 픽업트럭 타스만의 우수한 성능과 실용성을 기반으로 군 병력의 안전하고 효율적인 작전 및 이동을 위해 제작한 타스만 특수목적 파생차량 쇼카를 유럽에 처음 공개한다. 해당 차량은 보호용 프레임(불바), 침수 방지 흡기구(스노클), 적재함에 설치하는 선반(택티컬 랙)을 적용해 탑승자 보호 및 도하 능력 강화, 적재 공간 효율화 등의 기능을 갖췄다. 또한 기아는 프레임과 엔진 등으로만 구성돼 사용 목적에 따라 다양한 형태로 제작할 수 있는 소형전술차(KLTV) 베어샤시를 전시한다. 기아의 소형전술차는 최근 폴란드 군의 신형 표준차량으로 선정됐다. 이와 함께 기아는 소형전술차 베어샤시를 기반으로 제작한 4인승 지휘차량 및 통신장비 탑재차량의 축소 모형도 전시한다.
한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화오션 등 한화그룹 방산 3사도 DSEI 2025’에서 유럽 맞춤형 방산 포트폴리오를 선보인다. 한화 방산 3사는 통합 부스에서 K9 자주포, 다연장로켓 천무, 모듈화 추진 장약(MCS) 등 유럽 전장 환경에 최적화된 무기 체계를 선보인다. 글로벌 베스트셀러인 K9은 폴란드, 핀란드, 에스토니아, 루마니아, 노르웨이, 튀르키예 등 북대서양조약기구(NATO) 회원국 6개국에서 운용 중인 신뢰성과 상호 운용성이 입증된 무기체계다.
천무는 러시아·우크라이나 전쟁에서 장거리 정밀 타격 능력의 필요성이 다시 확인된 상황에서 유럽의 화력 공백을 메울 수 있는 필수 무기 체계다. MCS는 사거리 확장과 화력 효율화는 물론, NATO 표준에 부합하는 장약을 안정적으로 공급할 수 있다는 점을 부각해 연합군 운용 환경에서도 즉각적인 활용이 가능하다.
하종훈 기자
