티웨이항공 이제 ‘트리니티항공’으로 난다

사명 변경… 대명소노 통합 서비스

2025-09-09 16면

대명소노그룹이 인수한 국내 저비용항공사(LCC) 티웨이항공이 ‘트리니티항공’(TRINITY AIRWAYS)으로 재탄생한다.티웨이항공은 사명 변경과 함께 새 기업이미지(CI)를 공개하고, 대명소노그룹과 그룹 통합 서비스를 구축한다고 8일 밝혔다. 티웨이항공은 국내 최초 LCC이었던 한성항공의 후신으로, 2010년부터 티웨이항공이라는 이름을 사용해 왔다.라틴어 ‘Trinitas(삼위일체)’ 에서 유래한 트리니티는 ‘셋이 하나로 모여 완전함을 이룬다’라는 의미를 담았다. 기존 항공 산업을 넘어 숙박과 여행을 합쳐 더 풍요로운 경험을 제공하겠다고 티웨이항공은 설명했다. 티웨이항공은 내년 상반기부터 사명 변경 절차를 밟고, 항공기 리버리(도장·사진)를 포함해 전면적인 새 단장에 나설 예정이다. 또 대명소노그룹과 함께 국내를 넘어 아시아와 유럽, 미주를 항공 노선과 호텔·리조트 인프라를 결합한 전략적 협업을 진행한다. 양사는 차별화된 패키지 상품을 출시하고 공통 멤버십 프로그램 등 실질적인 시너지를 강화할 방침이다.티웨이항공은 “트리니티항공은 기업의 새로운 도약을 알리는 출발점”이라며 “고객 안전과 지속 가능성을 바탕으로 항공업계에 새로운 가능성을 열어가겠다”고 밝혔다.손지연 기자