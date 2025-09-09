한화에어로, 국내 최초 국방 로봇 양산

지뢰 등 폭발물 탐지 제거 로봇

방위사업청과 2700억 규모 계약

2025-09-09 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한화에어로스페이스가 국내 최초로 국방 로봇 양산에 들어갔다.한화에어로스페이스는 방위사업청과 약 2700억원 규모의 ‘폭발물 탐지 제거 로봇’ 양산 계약을 맺었다고 8일 밝혔다. 폭발물 탐지 제거 로봇은 원격으로 지뢰와 급조폭발물(IED)을 탐지하고 제거하는 로봇이다. 국군에서 국산 국방 로봇이 전력화되는 첫 사례로, 2017년 탐색 개발을 착수해 2023년 체계 개발을 완료했다.그동안 지뢰 탐지 작전은 장병들이 나서 직접 지뢰를 탐지하거나 급조폭발물을 제거하기 위한 제거조가 직접 투입돼 인명 피해 위험성이 높았다. 외국산 로봇을 쓰기도 했지만 물량이 적어 활용에는 한계가 있었다.올해부터 양산되는 폭발물 탐지 제거 로봇은 다양한 작전 상황에 맞춰 모듈을 교체할 수 있다. 기본으로 집게 조작 팔과 감시 장비가 탑재돼 360도 모든 방향에서 위험물을 다룬다. 또 작전 상황에 따라 X-레이 투시기, 지뢰 탐지기, 무반동 물포총(물대포), 산탄총, 케이블 절단기, 유리창 파쇄기 등 다양한 모듈로 교체해 활용할 수 있다.한화에어로스페이스는 폭발물 탐지 제거 로봇 이외에도 다양한 무인차량(UGV) 개발을 통해 무인화되는 전장에 적시 대응하겠다는 전략이다. 특히 다목적 무인차량 ‘아리온스멧’은 목표물을 자동으로 조준·추적하는 원격사격통제시스템(RCWS)과 원격 조종, 자율주행 등으로 2023년 미군의 해외 비교성능시험(FCT)을 성공적으로 수행한 바 있다.한화에어로스페이스 관계자는 “정부와 함께 기존 다목적 무인차량에서 쌓아온 무인화 기술 역량을 결집해 이뤄낸 성과”라며 “대한민국의 국방력 강화는 물론 해외 시장 진출도 적극 모색하겠다”고 말했다.손지연 기자