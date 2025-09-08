대한매일상회 바로가기
태광그룹, ‘K뷰티 강자’ 애경산업 품는다

이범수 기자
이범수 기자
수정 2025-09-08 06:37
입력 2025-09-08 00:42

경영권 인수 우선협상대상자로

태광그룹 본사 앞 해머링맨. 태광그룹 제공
태광그룹 본사 앞 해머링맨. 태광그룹 제공


태광그룹이 애경그룹의 모태 기업인 애경산업을 품는다.

7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 태광산업과 티투프라이빗에쿼티, 유안타인베스트먼트 등으로 구성된 컨소시엄이 애경산업 경영권 인수 우선협상대상자로 선정된 것으로 알려졌다. 매각 대상은 AK홀딩스 등 애경그룹 계열이 보유한 경영권 지분 약 63%이며 매각 주관은 삼정KPMG가 맡았다. 애경산업의 지난 5일 기준 시가총액은 4294억원이다. 경영권 프리미엄을 고려할 때 전체 기업가치는 약 6000억원, 인수가액은 4000억원대 후반인 것으로 알려졌다.

애경산업은 생활용품 브랜드 케라시스, 2080과 화장품 브랜드 루나, 에이지투웨니스 등을 운영하며 지난해 매출 6791억원을 기록했다. 화장품 부문이 매출의 약 60~70%를 차지하며 수출 비중이 높은 ‘K뷰티’ 강자로 꼽힌다. 태광그룹은 기존 섬유·석유화학 사업 부진을 만회하고 B2C(기업 대 고객) 시장 진출을 확대하기 위해 이번 인수를 진행한 것으로 보인다. 지난 5월 기준 태광산업의 유동자산은 2조 7692억원에 이른다.

태광그룹은 이번 애경산업 인수를 시작으로 신사업 확대와 포트폴리오 다변화에 속도를 낼 전망이다.

이범수 기자
2025-09-08 17면
