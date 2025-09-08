태광그룹, ‘K뷰티 강자’ 애경산업 품는다

경영권 인수 우선협상대상자로

태광그룹이 애경그룹의 모태 기업인 애경산업을 품는다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 태광산업과 티투프라이빗에쿼티, 유안타인베스트먼트 등으로 구성된 컨소시엄이 애경산업 경영권 인수 우선협상대상자로 선정된 것으로 알려졌다. 매각 대상은 AK홀딩스 등 애경그룹 계열이 보유한 경영권 지분 약 63%이며 매각 주관은 삼정KPMG가 맡았다. 애경산업의 지난 5일 기준 시가총액은 4294억원이다. 경영권 프리미엄을 고려할 때 전체 기업가치는 약 6000억원, 인수가액은 4000억원대 후반인 것으로 알려졌다.애경산업은 생활용품 브랜드 케라시스, 2080과 화장품 브랜드 루나, 에이지투웨니스 등을 운영하며 지난해 매출 6791억원을 기록했다. 화장품 부문이 매출의 약 60~70%를 차지하며 수출 비중이 높은 ‘K뷰티’ 강자로 꼽힌다. 태광그룹은 기존 섬유·석유화학 사업 부진을 만회하고 B2C(기업 대 고객) 시장 진출을 확대하기 위해 이번 인수를 진행한 것으로 보인다. 지난 5월 기준 태광산업의 유동자산은 2조 7692억원에 이른다.태광그룹은 이번 애경산업 인수를 시작으로 신사업 확대와 포트폴리오 다변화에 속도를 낼 전망이다.이범수 기자