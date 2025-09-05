[IFA 2025] 류재철 “LG전자, 유럽 시장서 5년 내 1위하겠다…中, 못 넘을 수준 아냐”

류재철 LG전자 HS사업본부장 간담회

“B2B·D2C·비하드웨어 공략해 유럽 1위 목표”

프리미엄 가전에 볼륨존도 공략해 ‘락인’ 전략

“중국 위협적인 건 속도 …JDM 활용해 대응”

이미지 확대 류재철 LG전자 HS사업본부장이 4일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 ‘IFA 2025’에서 기자간담회에 참석해 발언하고 있다.

LG전자 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

신흥 프리미엄 가전 시장으로 떠오르고 있는 유럽에서 LG전자가 5년 뒤인 2030년까지 매출을 2배 늘려 1위 기업으로 자리 잡겠다는 포부를 밝혔다. 빠르게 치고 올라오는 중국 기업에 대해서도 “넘을 수 없는 수준은 아니다”라며 합작개발생산(JDM) 방식을 활용하면 충분히 대응이 가능하다는 자신감을 내비쳤다.류재철 LG전자 HS사업본부장(사장)은 4일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 유럽 최대의 정보기술(IT)·가전박람회 ‘IFA 2025’에서 기자간담회를 열고 “사업 포트폴리오 혁신을 기반으로 한 ‘질적 성장’과 유럽 고객의 니즈(요구사항)를 세심하게 반영한 지역 맞춤 제품 전략을 통해 유럽 시장에서의 가전 매출을 5년 내 2배로 키워 확고한 유럽 1위 가전 브랜드로 도약하겠다”고 밝혔다.최근 유럽은 북미와 함께 세계 최대 가전 시장으로 꼽힌다. 코로나19에 따른 팬데믹과 러시아·우크라이나 전쟁에 따른 에너지 가격 급등의 직격탄을 맞으면서 에너지 효율을 중시하는 프리미엄 가전이 인기를 끌기 시작했다. 글로벌 시장조사업체 ‘스태티스타’에 따르면 2025년 유럽 가전 시장 규모는 약 150조 원에 달하며 2030년까지 연평균 4.1%씩 커질 것으로 예상된다.류 사장은 “LG전자는 유럽 시장에서 치열한 경쟁을 이겨내고 지난 수 년간 빠른 성장을 하며 고객들의 호평을 끌어내고 있다. LG전자가 지금 주력으로 삼는 프리미엄 가전에서는 유럽 시장을 이끌고 있다고 생각한다”며 “목표 달성을 위해 기업간거래(B2B), 소비자직접판매(D2C), 비하드웨어(Non-HW) 등 신성장 사업에 속도를 높이고 프리미엄뿐만 아니라 볼륨존 공략을 강화해 성숙기에 도달한 유럽 시장에서 수익성과 외형 성장 모두 달성하겠다”고 강조했다. 볼륨존은 중산층을 공략하기 위한 보급형 소비 시장을 뜻한다.B2B 영역에서는 좁은 면적이 대부분인 유럽의 구조를 고려해 빌트인 가전 부문을 집중 육성한다. 유럽 내 빌트인 가전 시장의 규모는 약 240억 달러(33조 4000억원) 규모로 추산된다. 이 시장에서 2030년까지 LG전자의 매출을 10배 이상 성장시켜 5위권 내의 빌트인 브랜드로 자리매김하는 것이 목표다. 이를 위해 현재 이탈리아, 스페인 등 남유럽 위주로 운영 중인 LG 빌트인 사업을 서유럽, 북유럽 등 프리미엄 시장으로 확대 전개한다는 전략이다.D2C 분야에서는 인공지능(AI) 챗봇과 취향분석 등 AI 서비스를 강화해 온라인브랜드샵(OBS) 매출을 2030년까지 3배 이상 늘리는 것이 목표다. 판매 과정에서 확보한 방대한 고객 데이터를 맞춤형 마케팅과 신규 제품 및 서비스 개발에 활용하는 것이 전략이다. 류 사장은 “LG전자가 차별화되는 부분은 가정뿐만 아니라 집 안에서 일어나는 가사와 관련된 모든 일에 대한 정보와 노하우를 다른 어떤 경쟁사보다 탁월하게 많이 갖고 있다는 점”이라며 “AI 브레인에 LG전자의 가전·가사 노하우가 접목되면 고객들의 니즈를 더 잘 이해하고 대응할 수 있을 것”이라고 말했다.비하드웨어에서는 AI홈 플랫폼을 본격적으로 사업화하고, 이를 B2B 영역으로 확장하기 위해 생성형 AI를 탑재한 AI 홈 허브 ‘씽큐 온’과 이와 연동되는 ‘LG 사물인터넷(IoT) 디바이스’를 한국에 이어 유럽 주요국에 출시하겠다는 방침이다. 생성형 AI가 고객의 생활습관에 맞게 AI 가전과 IoT기기를 최적의 상태로 제어해 고객이 LG가전을 계속 구매하게 하는 ‘락인 효과’를 노리겠다는 뜻이다.유럽 시장에 특화된 에너지 고효율 제품군도 볼륨존까지 확대해나간다. 이번 IFA에서 LG전자는 유럽형 냉장고·세탁기만 25종의 신제품을 출시하고 청소기, 에어컨, 스타일러 등에서도 신제품을 적극 발표했다. 이번 전시에서 LG전자는 ‘A-70% 세탁기’, ‘A-40% 바텀 프리저 냉장고’, ‘A-10% 세탁건조기’ 등 유럽연합(EU)의 에너지 효율 A등급보다 에너지를 각각 70%, 40%, 10% 적게 쓰는 신제품을 내놓으며 업계 최고 효율을 내세웠다.류 사장은 중국 기업들에 대해 “중국이 가장 위협적인 부분은 속도이고, 중국의 위협이 엄중한 것은 사실이나 LG전자가 넘을 수 없는 수준은 아니라고 보고 있다”며 “중국 생태계를 이해를 하기 위해 JDM 등 중국의 제조 경쟁력을 활용해야겠다는 생각”이라고 밝혔다.베를린 곽소영 기자