최대 2조원대 ESS 프로젝트 수주… SK온, 美서 ‘잭팟’

현지 생산 LFP 배터리로 북미 진출

캐즘 뚫고 미국 ESS 시장 본격 공략

이미지 확대 지난달 27일 ‘2025 기후산업국제박람회’에서 SK그룹관에 전시된 SK온 컨테이너형 ESS 제품.

SK온 제공

2025-09-05 15면

SK온이 최대 2조원대로 추산되는 대규모 에너지저장장치(ESS) 프로젝트를 수주하며 현지 생산 리튬인산철(LFP) 배터리로 북미 ESS 시장에 진출한다. 글로벌 전기차 ‘캐즘’(일시적 수요 정체) 속에서도 국내 배터리 업계가 급성장이 예상되는 미국 ESS 시장 공략을 본격화하고 있다.SK온은 미국 콜로라도주에 본사를 둔 재생에너지 기업 ‘플랫아이언 에너지 개발’과 1GWh(기가와트시) 규모의 ESS 공급 계약을 체결했다고 4일 밝혔다. 플랫아이언은 2021년 설립된 대규모 ESS 개발 및 운영에 특화된 재생에너지 개발사다. 이번 계약으로 SK온은 플랫아이언이 추진하는 매사추세츠주 프로젝트에 가격 경쟁력과 안정성이 높은 LFP 배터리가 탑재된 컨테이너형 ESS 제품을 내년부터 공급한다. 또 플랫아이언이 2030년까지 매사추세츠주를 포함한 미국에서 추진하는 6.2GWh 규모의 프로젝트에 대한 우선 협상권도 확보했다. 이에 따라 내년부터 4년간 최대 7.2GWh 규모의 ESS 제품을 공급하게 된다. 업계에서는 ESS 배터리 1GWh당 수주 규모를 3000억원으로 추산해 SK온이 최대 2조원어치를 수주한 것으로 본다.SK온은 내년 하반기부터 ESS 전용 LFP 배터리 양산에 돌입한다. 이를 위해 미국 조지아주 SK배터리아메리카 공장의 전기차 배터리 생산라인 일부를 ESS 라인으로 전환한다.LG에너지솔루션은 지난 6월 미국 미시간주 공장에서 ESS 전용 파우치형 LFP 배터리 양산을 시작했고, 지난 7월에는 5조 9442억원 규모의 LFP 배터리를 미국 전기차 브랜드 테슬라에 공급하는 계약을 맺었다. 오는 8~11일 미국 라스베이거스에서 열리는 재생에너지 전시회 ‘RE+ 2025’에서는 업계 최초로 각형 폼팩터(제품형태) 기반의 LFP 배터리 셀 실물 제품도 선보인다. 삼성SDI도 연내 미국에서 ESS용 배터리 양산을 본격화한다는 방침이다. 삼성SDI는 RE+ 2025에서 기존보다 에너지 밀도를 향상한 전력용 ESS 솔루션 삼성 배터리 박스(SBB) 1.7과 SBB 2.0을 공개한다.하종훈·손지연 기자