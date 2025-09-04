한화오션, 선주 감독관 추락사고에 사과…“유가족 지원·안전 강화’”

이미지 확대 한화오션 거제사업장 전경. 서울신문DB

지난 3일 한화오션 거제사업장에서 브라질 국적의 선주사 소속 감독관이 추락사고로 사망한 일과 관련해 한화오션이 사과문을 냈다.4일 한화오션은 김희철 대표이사 명의 사과문에서 “브라질 국적 선주사 소속 시험설비 감독관 한 분이 바다로 추락해 운명하셨다”며 “삼가 고인의 명복을 빈다. 머나먼 이국땅에서 생을 마감하신 고인의 유족에게 비통한 마음으로 조의를 표한다”고 말했다.이어 “한화오션은 유가족 지원에 최선을 다하겠다”며 “브라질 정부와 브라질 선주 측에도 가슴 깊이 안타까운 마음을 전한다”고 밝혔다.한화오션은 사고 확인 직후 관련 작업을 중단하고 사고 원인을 조사하고 있다고 했다. 또 관계 기관에 협조해 사고 원인을 규명하고 재발 방지책을 마련하겠다고 강조했다.한화오션은 “사고 소식에 놀라셨을 지역 주민과 국민께 더 안전한 사업장을 만들 수 있도록 노력할 것을 약속드린다”며 “회사 구성원들의 안전을 두고는 그 무엇과도 타협하지 않는 마음가짐으로 나아가겠다”고 밝혔다.전날 오전 11시 56분쯤 한화오션 거제사업장에서 사람이 바다에 빠졌다는 내용의 신고가 창원해양경찰서에 접수됐다.신고를 받고 출동한 해경은 소방 드론 등을 이용해 수색을 벌여 오후 1시 27분쯤 바다에서 브라질 국적의 30대 남성 A씨를 구조했다.구조 당시 심정지 상태였던 그는 심폐소생술 등 응급조치를 받았지만 끝내 목숨을 잃었다.A씨는 건조 중인 선박(15만t급)의 선주 측 시험설비감독관인 것으로 알려졌다.그는 하중 테스트 관련 작업이 진행되던 선박에 있다가 구조물이 휘면서 바다로 추락한 것으로 전해졌다.창원해경은 목격자와 관계자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.거제 이창언 기자