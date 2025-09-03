대한매일상회 바로가기
'부산에서 세계로' 이스타항공 신규 취항 행사

홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2025-09-03 14:03
입력 2025-09-03 14:03
이스타항공이 3일 부산 강서구 김해공항 국내선 청사에서 ‘부산에서 세계로’ 신규 취항 행사를 진행하고 있다. 부산에서 취항 노선을 확대하고 있는 이스타항공은 8월 기준 국내선과 국제선 총 10개 노선을 운항 중이며, 오는 10월 26일부터 오사카·후쿠오카·삿포로(치토세) 노선을 새롭게 취항한다. 2025.9.3 부산 홍윤기 기자
이스타항공이 3일 부산 강서구 김해공항 국내선 청사에서 ‘부산에서 세계로’ 신규 취항 행사를 진행하고 있다.

부산에서 취항 노선을 확대하고 있는 이스타항공은 8월 기준 국내선과 국제선 총 10개 노선을 운항 중이며, 오는 10월 26일부터 오사카·후쿠오카·삿포로(치토세) 노선을 새롭게 취항한다.

부산 홍윤기 기자
