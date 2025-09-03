HD현대 ‘마스가 거점’ 필리핀 조선소서 첫 선박 건조 착수

한·미·필리핀, 경제·안보 협력 강화

이미지 확대 HD현대의 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양은 2일 필리핀 수빅만에 있는 ‘HD현대필리핀조선소’에서 11만 5000t급 석유화학제품운반선(PC선) 건조를 위한 강재절단식을 가졌다고 밝혔다. 오세광(왼쪽부터) HD현대필리핀조선소 대표, 김성준 HD한국조선해양 대표, 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령, 이상화 주필리핀 한국대사, 메리케이 칼슨 주필리핀 미국대사가 기념 촬영하고 있다. 2025.9.2 연합뉴스

2025-09-03 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

HD현대가 필리핀 수빅조선소에서 첫 선박 건조를 시작했다. 필리핀 현지 조선소를 거점으로 한국·미국·필리핀 3국 간 협력을 강화하는 동시에 필리핀 조선소를 한미 조선업 협력 프로젝트 ‘마스가’(MASGA)의 전략적 요충지로 활용한다는 계획이다.HD현대 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양은 2일 필리핀 수빅만에 있는 ‘HD현대필리핀조선소’에서 11만 5000t급 석유화학제품운반선(PC선) 건조를 위한 ‘강재 절단식’(선박 건조를 위한 첫 강재(철판)를 자르는 행사)을 열었다고 밝혔다. 이 선박은 HD현대필리핀이 건조하는 첫 선박으로, 지난해 12월 아시아 소재 선사가 발주했다.HD한국조선해양은 지난해 5월 미국 투자사인 서버러스 캐피탈과 필리핀 조선소 일부 부지에 대한 임차계약을 체결하면서 두 번째 해외조선소(HD현대필리핀조선소)를 출범시켰다. HD한국조선해양은 1996년 베트남 칸호아성에 첫 해외조선소인 HD현대베트남조선을 설립해 동남아 최대 조선소로 키웠다.HD현대는 필리핀 현지 조선소를 활용해 한·미·필리핀 3국 간 경제·안보 분야에서 협력을 강화하겠다는 입장이다. 앞서 HD현대중공업은 2022년 필리핀 현지에 군수지원센터를 설립, HD현대중공업이 건조한 필리핀 호위함의 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업을 진행하고 있다. HD현대는 필리핀 정부와 협력 관계를 바탕으로 HD현대필리핀을 마스가 프로젝트를 위한 하나의 전략적 요충지로 활용할 계획이다. 김성준 HD한국조선해양 대표는 “필리핀은 신흥 조선 강국으로 떠오르고 있다”며 “HD현대필리핀을 활용해 전 세계 수주경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.손지연 기자