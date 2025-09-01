대한매일상회 바로가기
한화, 글로벌·엔진·호텔 등 계열사 4곳 신임 대표 내정

곽소영 기자
수정 2025-08-31 23:43
입력 2025-08-31 23:43
이미지 확대


한화그룹이 31일 ㈜한화 글로벌 부문, 한화엔진, 한화파워시스템, 한화호텔앤드리조트 등 4개 계열사의 대표이사를 내정했다. 전문성과 글로벌 경쟁력 강화에 초점을 맞췄다.



㈜한화 글로벌 부문 신임 대표이사에는 류두형(60) 한화오션 경영기획실장(사장)이 내정됐다. 류 내정자는 소재와 에너지, 기계 분야를 담당했던 전문 경영인이다. 한화엔진은 김종서(58) 한화오션 상선사업부장(사장)이 이끈다. 김 내정자는 액화천연가스(LNG) 운반선 매출 비중을 확대하며 실적 개선을 견인했다. 한화파워시스템 신임 대표는 미국 출신으로 엔진 및 가스터빈 전문가인 라피 발타(58) 한화파워시스템 최고운영책임자(COO)가 맡는다. 각자대표 체제로 전환된 한화호텔앤드리조트는 리조트 부문에 최석진(50) 전무가, 에스테이트(종합부동산 시설 관리) 부문에 김경수(60) 전무가 각각 대표이사로 내정됐다.

곽소영 기자
2025-09-01 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
