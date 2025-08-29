무신사 스탠다드, ‘스타필드마켓 일산점’ 신규 개점…“29번째 오프라인 매장”

이미지 확대 무신사 스탠다드 스타필드마켓 일산점 외관. 무신사 제공

무신사 스탠다드는 29일 경기 고양시 스타필드마켓 일산점 1층에 29번째 오프라인 신규 매장을 연다고 밝혔다. 고양, 김포, 파주 등 경기 서북부 핵심 상권에서 브랜드 경쟁력을 강화한다는 계획이다.이번 매장은 스타필드마켓 일산점의 리뉴얼 개장 시점에 맞춰 더 많은 고객이 무신사 스탠다드를 직접 경험할 수 있도록 기획됐다.매장 개점을 기념해 오는 31일까지 3일간 특별 이벤트를 진행한다. 무신사 스탠다드 인기 상품으로 구성된 30만원 상당의 패키지를 4만 9900원에 선착순 100개 한정으로 제공한다. 반소매 티셔츠, 후드 티셔츠, 우산, 가방 등 실용적인 아이템으로 패키지를 구성했다. 또 슈퍼백 구매 후 무신사 앱에서 후기를 작성한 고객에게는 5000원 적립금도 지급한다.무신사 앱 회원을 위한 전용 혜택도 있다. 행사 기간 무신사 회원에게는 전 상품 10% 할인 혜택을 제공한다. 스타필드마켓 일산점에서 구매 후 첫 후기를 작성한 고객에게는 무신사 적립금 5000원이 제공된다.손지연 기자