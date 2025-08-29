중소기업 830만개 육박… 회사·직원 늘고 매출은 감소

중기부, 2023년 기준 중소기업 기본 통계

2020년 이후 중소기업 매출액 처음 감소

이미지 확대 한성숙 중소벤처기업부 장관이 지난 28일 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 취임 30일 기자간담회를 하고 있다. 중기부 제공

국내 중소기업이 830만개에 육박하고 전체 기업 수의 99%를 차지하는 것으로 나타났다. 중소벤처기업부는 29일 이런 내용의 ‘2023년 기준 중소기업 기본 통계’를 발표했다.중기부에 따르면 국내 중소기업은 2023년 기준 829만 8915개로 전년 대비 3.2%(25만 6189개) 늘었다. 중소기업 종사자 역시 1911만 7649명으로 전년보다 0.9%(16만 1355명) 늘었다.중소기업은 전체 기업 수를 기준으로는 99.9%, 종사자 수의 80.4%, 매출액의 44.9%를 차지한다. 중소기업 전체 매출액은 3301조 2545억원으로 전년 대비 0.2%(7조 7746억원) 감소했다. 2020년 이후 지속적인 상승세를 보이던 중소기업 매출액이 처음으로 감소한 것이다. 연도별 매출액은 지난 2020년 2675조원, 2021년 3017조원, 2022년 3309조원이었다.업종별로는 전기·가스·증기업이 17.0% 늘어 증가율이 가장 높았다. 정보통신업(12.2%), 전문·과학·기술업(7.4%), 도소매업(4.8%) 등이 뒤를 이었다. 반면, 광업과 제조업은 각각 3.2%, 2.6% 감소했다.업종별 종사자 수는 숙박·음식점업(2.5%), 도소매업(2.3%) 등 11개 업종에서 증가했고, 운수·창고업(4.6%), 제조업(0.5%) 등 7개 업종은 줄었다. 업종별 매출액은 금융·보험업(17.9%), 숙박·음식점업(8.7%) 등 11개 업종에서 증가했다. 반면 제조업(1.9%), 도소매업(1.3%) 등 7개 업종은 떨어졌다.지역별로는 수도권 소재 기업 수가 436만 2179개로 3.7%(15만 5400개) 증가했다. 비수도권은 393만 6736개로 2.6%(10만 789개) 늘었다. 이번 통계는 통계청 기업통계등록부를 기반으로 가공되는 중소기업에 대한 최신 자료다. 중소기업 정책 수립·추진 등에 활용될 예정이다.세종 유승혁 기자