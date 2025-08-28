한화, 7조원 더 쏟아붓는다… 김동관 “마스가 중추 역할”

美 한화필리조선소 확대 추진

이미지 확대 ‘스테이트 오브 메인’호 명명식에서 한화 관계자들이 ‘마스가 모자’를 쓰고 있는 모습.

필라델피아 뉴시스

2025-08-28 3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한화그룹이 한미 조선협력 사업인 ‘마스가(MASGA) 프로젝트’에 본격 시동을 걸었다. 한화그룹은 1500억 달러의 마스가 펀드를 활용해 한화필리조선소에 50억 달러(약 6조 9800억원)를 투자한다. 이재명 대통령과 함께 한화필리조선소를 찾은 김동관 한화그룹 부회장은 “미국 조선 산업을 다시 위대하게 만드는 데 중추적 역할을 하겠다”고 밝혔다.한화그룹은 26일(현지시간) 미국 필라델피아 한화필리조선소에서 ‘스테이트 오브 메인’호 명명식(선박 공정 단계에서 배의 이름을 지어 주는 행사)을 열고 한화필리조선소에 50억 달러를 투자하겠다고 밝혔다. 이 선박은 미국 해사청(MARAD)이 발주한 국가 안보 다목적 선박이다.이날 명명식에는 한미 정상회담을 마친 이 대통령 부부와 조현 외교부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관, 위성락 국가안보실장, 김용범 대통령실 정책실장 등이 참석했다. 김 부회장과 김희철 한화오션 대표이사, 마이클 쿨터 한화에어로스페이스 글로벌부문 대표이사도 자리했다.투자 재원은 한미 관세 협상의 한 축인 1500억 달러 규모의 마스가 투자 펀드다. 이 펀드는 정책 금융 기관들이 주도해 보증과 대출 형태로 재원이 마련된다.한화는 마스가 펀드를 활용해 추가 도크(건조 공간) 2개와 안벽 3개, 여의도 약 절반 크기인 39만 7000㎡(약 12만평) 규모의 생산기지를 확보할 예정이다. 또 한화오션이 가진 자동화 설비와 안전 시스템, 함정 블록도 도입한다. 이를 통해 현재 연 1~1.5척 수준인 한화필리조선소 선박 건조 능력을 향후 10년 이내 최대 20척까지 확대한다는 게 한화그룹의 설명이다.이날 한화필리조선소는 한화오션의 미국 자회사인 한화해운으로부터 중형 유조선 10척과 액화천연가스(LNG) 운반선 1척을 수주했다. 중형 유조선 10척은 모두 한화필리조선소가 단독으로 건조하고 2029년부터 순차적으로 인도될 예정이다. LNG운반선은 한화오션과 공동으로 건조하는데, 한화필리조선소가 조선 기술을 갖출 때까지 한화오션이 기술을 지원하는 형태다. 한화그룹은 “한화필리조선소에 대규모 유조선과 LNG 운반선을 발주한 이유는 미국산 에너지 수출에 미국 선박 사용을 의무화하도록 하는 법 개정 움직임이 있기 때문”이라고 설명했다. 김 부회장은 이날 환영사에서 “한화는 미국 조선 산업의 새로운 장을 함께할 든든한 파트너가 될 것을 약속드린다”고 말했다.손지연 기자