국일그래핀·충남대병원 치매 진단 기술 개발 MOU

김기중 기자 수정 2025-08-27 00:07 입력 2025-08-27 00:07 

SM그룹의 제조 부문 계열사인 국일그래핀이 충남대병원 신경과 오응석 교수와 그래핀 기반의 치매 진단 기술 개발 임상 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.양측은 초경량∙고전도∙고강도 복합소재인 그래핀을 이용한 바이오 진단 기술과 임상 전문성을 접목해 치매 초기 진단 기술 상용화에 속도를 내기로 했다. 임상 검증과 시제품 개발 등을 거쳐 2027년 양산품을 선보일 계획이다.