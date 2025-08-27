한화오션 ‘60조 캐나다 잠수함’ 수주 결선 진출

유럽 방산업체들 제치고 2배수에

경쟁사 HD현대중공업과 원팀 도전

한화오션이 최대 60조원 규모의 캐나다 잠수함 사업에서 2배수로 압축한 최종 결선에 진출했다.한화오션은 캐나다 해군이 3000t급 잠수함 12척을 도입하는 사업(CPSP)에서 ‘쇼트리스트’(적격 후보)에 선정됐다고 26일 밝혔다. 캐나다 해군은 1998년 영국 해군에서 도입한 2400t급 빅토리아급 잠수함 4척을 대체하기 위해 잠수함 조달 사업을 진행하고 있다.한화오션의 최종 경쟁사는 독일의 티센크루프 마린시스템스(TKMS)다. 이번 사업에는 프랑스의 나발 그룹, 스페인의 나반티아, 스웨덴의 사브 등 유럽의 대표 방산업체들이 대거 참전했지만 한화오션과 독일의 TKMS가 결선에 올랐다.한화오션은 이번 사업에 3000t급 ‘장보고-Ⅲ 배치(Batch)-Ⅱ’를 제안했다. 이 잠수함은 현존하는 디젤 추진 잠수함 중 최강의 작전 성능을 자랑한다. 또 세계 최초로 리튬이온 배터리와 공기불요추진체계(AIP)를 동시 탑재한 최신 모델이다. 7000해리(약 1만 2900㎞) 이상 항속거리와 약 3주 이상 잠항 능력을 갖췄고, 탄도미사일(SLBM)을 발사할 수 있다. 빠른 납기 역량 등도 호평을 받았다. 한화오션 관계자는“잠수함은 계약 체결 이후 납품까지 보통 9년이 걸리지만 이를 6년으로 단축할 자신이 있다”고 말했다.한화오션이 경쟁사인 HD현대중공업과 협력해 ‘원팀’으로 도전한 점도 큰 도움이 됐다. 두 회사는 지난 2월 함정 수출 사업에서 각각 따로 수주 경쟁에 뛰어들기보다는 HD현대중공업이 수상함 수출을, 한화오션이 잠수함 수출을 각각 주관하며 서로 상대 기업을 지원한다는 내용의 양해각서(MOU)를 맺었다.손지연 기자