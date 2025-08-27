“택시도 구독 시대”… 우버 택시, 월 4900원 ‘우버 원’ 서비스

탈 때마다 요금 최대 10% 적립

이미지 확대 우버택시 기자간담회 송진우 우버택시 코리아 총괄이 26일 서울 롯데호텔에서 기자간담회를 열고 하반기 신규 서비스 론칭 계획과 상반기 성과를 발표하고 있다. 송 총괄은 이날 “하반기에는 승객에겐 더 다양한 선택지를 기사에겐 새로운 수익 창출 기회를 제공하는 서비스로 한국 시장에서 한단계 더 도약하는 전환점을 만들고자 한다”고 말했다. 2025.8.26 우버택시 제공

2025-08-27 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 택시 호출 플랫폼 우버 택시가 구독형 멤버십 서비스인 ‘우버 원’(Uber One)을 국내에 선보인다.우버 택시는 26일 서울 중구 롯데호텔에서 기자간담회를 열고 이러한 내용의 하반기 신규 서비스 계획을 발표했다.우선 다음달 초 월 4900원의 구독형 멤버십인 우버 원을 내놓는다. 우버 원은 글로벌 우버의 대표적인 멤버십 서비스로, 월 구독료를 지급하면 우버 택시를 이용할 때마다 이용 요금의 최대 10%를 우버 원 크레디트로 적립받아 다음 승차 때 이용할 수 있다. 우버 택시 가맹 상품인 우버 택시·스피드 호출·우버 블랙·일반 택시 XL는 10%, 일반 택시·모범 택시·그린 상품은 5%가 적립된다. 평점이 높은 기사를 우선 배차 받는 전용 혜택도 누릴 수 있다. ﻿송진우 우버 택시 코리아 총괄은 “(타사와 비교해) 적립 비율이 훨씬 좋다는 점이 경쟁력”이라며 “글로벌에서 검증된 상품을 한국에 맞게 최적화했다”고 설명했다.신융아 기자