일 잘하는 AI 동료 생긴다… LG CNS ‘에이전틱 AI’ 공개

목표 제시하면 업무 알아서 처리

기업 생산성 높여 비용 절감 효과

2025-08-26 18면

LG CNS가 기업 생산성을 획기적으로 개선해주는 기업용 ‘에이전틱 인공지능(AI)’ 서비스를 공개했다.LG CNS는 25일 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 ‘AX(AI 전환) 미디어데이’를 열고 기업용 AI 플랫폼 ‘에이전틱웍스’와 업무혁신 서비스 ‘에이엑스씽크’를 소개했다. 에이전틱웍스는 목표만 제시하면 업무를 알아서 처리해주는 이른바 ‘에이전틱 AI’ 서비스의 설계·구축·운영·관리 전 주기를 지원하는 국내 유일한 모듈형 플랫폼으로, 기업의 생산성과 효율성을 높여준다.6가지 모듈로 구성된 에이전틱웍스는 기업이 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있고, 개발자뿐 아니라 일반 직원도 에이전틱 AI 서비스를 직접 구축할 수 있다. 예컨대 대규모 채용 때 인사에 특화된 에이전틱 AI 서비스를 개발해 적용하면 인사시스템에 제출된 수만건의 자기소개서와 인적성검사 데이터, 기존의 인사 관련 문서까지 알아서 분석해 적합한 인사를 추천하고, 지원자별 면접 질문까지 자동 생산한다.재무에 특화된 에이전틱 AI를 적용하면 프로젝트별 사업비, 진행비 등 변동 사항을 자동 감지하고 리포트를 제공해 사전에 리스크를 관리하고, 다른 회사와의 재무제표를 비교 분석하면서 사업 전략을 수립할 수도 있다.이날 LG CNS가 함께 선보인 에이엑스씽크는 예정된 일정, 회의, 메일, 번역 등 직원들의 공통 업무를 AI가 알아서 처리해 주는 서비스다. 예컨대 “오늘 회의록을 기반으로 다음주 출장 품의를 작성하고, 주간보고에 추가해줘”라고 요청하면 에이전틱 AI가 결재, 자료관리 담당 에이전트에 지시해 기업 시스템과 연계한 뒤 업무를 수행한다.LG CNS는 에이엑스씽크를 LG디스플레이에 단계적으로 적용한 결과 하루 평균 업무 생산성이 10%가량 향상됐고, 다른 서비스 도입 대비 연간 100억원 이상의 비용 절감 효과를 얻었다고 설명했다. 김홍근 LG CNS 디지털비즈니스사업부장(부사장)은 “그룹 계열사에 서비스 일부 또는 전체를 도입할 계획”이라고 밝혔다.신융아 기자