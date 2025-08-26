삼성전자 ‘생활환경 AI’ LG전자 ‘AI 코어테크’… 유럽서 승부수

새달 5일 베를린 ‘IFA 2025’ 출격

다음달 5일 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회인 ‘국제가전박람회(IFA) 2025’에서 삼성전자와 LG전자가 가전 분야의 인공지능(AI) 혁신을 두고 맞대결을 펼친다. 올해로 101주년을 맞는 IFA에서 국내 기업들이 유럽 시장에 새로운 ‘AI 홈’의 기준을 세울지 주목된다.삼성전자는 25일 ‘AI 홈, 미래 일상을 현실로’라는 주제로 IFA에 참가한다고 밝혔다. 미래가 아닌 현재, 일부 고객층이 아닌 모두가 경험할 수 있는 AI 가전 기술을 선보이겠다는 삼성전자 AI 홈의 지향점을 뜻한다.삼성전자는 주제에 맞춰 최신 디스플레이 기술이 집약된 ‘마이크로 RGB TV’와 유럽 고객에게 특화된 ‘비스포크 AI 가전’ 신제품, 갤럭시 AI 생태계를 강화할 모바일 신제품 등을 공개할 예정이다. 해당 제품들은 모두 스마트폰을 통해 원격으로 조작할 수 있는 삼성전자의 ‘스마트싱스’에 연동돼 편리성과 효율성을 극대화했다.개막 전날 열리는 기자간담회에서는 삼성전자가 강조하는 ‘앰비언트 AI’(생활환경지능) 구현 계획이 공개된다. 앰비언트 AI는 사용자의 별도 명령이 없어도 AI가 기존 맥락과 주변 상황을 스스로 파악해 동작하는 기술이다. 지난달 ‘갤럭시 언팩 2025’에서 삼성전자가 추후 모바일 분야의 핵심 AI 기술로 강조한 앰비언트 AI를 가전으로 확대 적용한다는 방침이다.김철기 삼성전자 DA(생활가전)사업부 부사장은 “AI 홈은 기기 연결과 멀티모달(텍스트·이미지 등 여러 형태의 데이터) 정보 분석을 통해 사용자를 이해하고 생활 맞춤형 해결책을 제공하는 개념”이라며 “이번 IFA가 그 출발점이 될 것”이라고 말했다.LG전자 역시 ‘IFA 2025’에서 유럽 시장 맞춤형 냉장고와 세탁기 신제품 25종을 공개할 것이라고 예고하며 출사표를 던졌다. 특히 에너지 가격이 급등한 유럽의 특징을 고려해 핵심 부품과 AI 기술을 결합한 ‘AI 코어테크’를 통해 에너지 효율을 높인 것이 특징이다.예를 들어 냉장고는 구조 설계에서부터 단열을 강화하는 동시에 AI 코어테크를 통해 사용자의 이용 습관을 학습하고 온도 유지에 필요한 컴프레서(압축기) 가동을 최적화해 전력 사용량을 줄이는 식이다. 신제품 25종 중 ‘바텀 프리저 냉장고’와 세탁기 신제품은 유럽의 에너지 효율 최우수 등급 기준을 크게 웃도는 것으로 나타났다.박희욱 LG전자 HS상품기획담당 전무는 “유럽 가전 시장과 고객의 생활 습관에 최적화한 신제품으로 LG 가전이 새로운 고객 경험을 선보이며 시장 주도권을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.곽소영 기자