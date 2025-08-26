HD현대 ‘마스가 1호’ 협약 맺는다

한미 협력 가속도

2025-08-26 3면

HD현대가 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령 간 정상회담에 맞춰 미 현지에서 한미 조선 협력 프로젝트인 ‘마스가’(MASGA) 관련 첫 번째 업무협약(MOU)을 맺는다.업계에 따르면 HD현대는 25일(현지시간) 미국에서 KDB산업은행, 미국계 사모펀드(PEF) 서버러스 프런티어와 협력 강화를 위한 MOU를 체결한다. 이날 협약식에는 한미 정상회담 경제사절단에 동행한 정기선 HD현대 수석부회장도 참석할 것으로 전해졌다. 서버러스 프런티어는 필리핀 수빅조선소를 보유하고 있다. HD현대의 조선부문 중간 지주사인 HD한국조선해양은 지난해 5월 선박 블록 제작, 선박 유지·보수·정비(MRO) 사업을 위해 수빅조선소 일부 도크(건조 공간)를 빌린 바 있다. HD현대는 수빅조선소에서 선박을 건조하고 미국 함정 MRO 사업도 진행할 예정이다.HD현대는 이번 MOU를 기반으로 선박 건조와 기술 지원, 인력 양성 등 미국과의 조선업 협력에 속도를 낸다. HD현대는 앞서 지난 6월 에디슨 슈에스트 오프쇼어(ECO)와 파트너십을 체결하고 중형급 액화천연가스(LNG) 이중연료 컨테이너 운반선을 공동으로 건조하고 있다. 또 양국 조선업 인력 양성을 위해 서울대와 미국 미시간대, 매사추세츠공과대(MIT) 교수진 40여명이 참여한 ‘한미 조선협력 전문가 포럼’을 열기도 했다.HD현대가 미국 현지 조선소 투자 계획을 발표할 거라는 관측도 나온다. HD현대가 미국 현지 조선소에 직접 투자한 사례는 아직 없다.앞서 한화오션은 미국 필리조선소를 인수해 LNG 운반선 1척에 대한 건조 계약을 체결했다. 필리조선소가 조선 기술을 갖출 때까지 한화오션이 기술을 지원하는 방식이다. 백악관은 최근 홈페이지에 기업들의 대미 투자 계획을 공지하면서 한화오션이 마스가 주요 거점으로 꼽히는 필리조선소 확장에 7000만 달러(약 970억원)를 투자할 예정이라고 밝혔다.이번 정상회담 이후 마스가 프로젝트가 본격 가동되면 국내 조선업계의 미 해군 MRO 수주에도 속도가 붙을 것으로 보인다. HD현대중공업은 지난 5일 미 해군 7함대 소속의 4만 1000t급 화물보급함 ‘앨런 셰퍼드함’의 정기 정비사업을 수주했다. HD현대의 수주로 현재까지 국내 조선업계가 수주한 미 해군 MRO 사업은 총 4건이다. 조선업 기반이 무너진 미국은 고질적인 인도 지연 문제를 겪고 있는 반면, HD현대중공업과 한화오션은 각각 100건 이상의 특수선 건조·MRO 실적을 가지고 있다.손지연 기자