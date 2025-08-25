호반건설, 2059억 규모 관악 미성동 건영아파트 재건축 수주

10개동 612가구·부대 시설 조성

호반건설이 서울 관악구 미성동 건영아파트 재건축 사업을 수주했다.호반건설은 지난 23일 ‘미성동 건영아파트 재건축정비사업조합’ 총회에서 시공사로 선정됐다고 24일 밝혔다. 이 사업은 관악구 미성동 746-43번지 일대에 지하 4층~지상 23층, 10개동, 612가구와 부대 복리시설 등을 조성하는 사업이다. 공사비는 2059억원 규모다.지하철 2호선 신대방역과 구로디지털단지역이 가깝고, 2·7호선 환승역인 대림역과 2호선·신림선 환승역인 신림역이 2㎞ 이내에 있다. 남부순환로를 통해 서울 강남·북 이동도 쉽게 할 수 있다. 단지 인근에는 미성초·미성중·독산고등학교가 있어 교육 환경도 우수하다. 영남초·문성중·난곡중학교 등도 가까이에 있다.호반건설 관계자는 “우수한 입지와 환경을 갖춘 미성동 건영아파트 재건축사업을 성공적으로 수행해 지역의 대표 단지로 조성하겠다”며 “앞으로도 안정적 시공과 차별화된 설계로 정비사업에 적극 참여하겠다”고 말했다.앞서 호반건설은 지난 5월 서울 양천구 신월7동 2구역 공공재개발 사업을, 지난 6월에는 서울 광진구 자양1-4구역 가로주택정비사업을 수주한 바 있다.손지연 기자