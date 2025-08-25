K철강도 직격탄… 7월 대미 수출액 26% 줄었다

수출액 기준 4년 4개월 만에 최저

파생상품 407종 관세 확대에 타격

2025-08-25 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 관세 여파가 현실화하면서 지난달 한국의 대미 철강 수출액이 지난해보다 26% 줄었다. 최근 미국이 철강 관세 적용 범위를 파생상품 407종까지 확대하면서 관세 영향이 더 커질 것이라는 전망이 나온다.24일 한국무역협회에 따르면 지난달 한국의 대미 철강 수출액은 2억 8341만 달러로, 지난해 7월(3억 8255만 달러)보다 25.9% 감소했다. 수출액 기준으로는 2021년 3월 이후 4년 4개월 만에 최저치다.물량으로 보면 지난달 대미 철강 수출량은 19만 4364t으로 같은 기간 24.3% 줄었다. 대미 철강 수출량이 20만t 밑으로 떨어진 건 1년 6개월 만이다. 지난 6월 미국 정부가 철강 관세율을 50%로 올린 영향이 시차를 두고 반영된 것으로 풀이된다.국내 대미 철강 수출량은 미국의 철강 관세가 적용된 직후에는 뚜렷한 감소세가 나타나지 않았다. 지난 1월 21만 7640t이던 대미 철강 수출량은 25% 관세가 발효된 지난 3월 24만 9376t을 기록했다. 당시 관세 부과로 국내 철강업체들이 수출 단가를 낮춰 수출 물량을 유지한 영향인데, 지난 4월 철강 대미 수출 단가는 3개월 만에 13.1% 줄었다.문제는 미국이 지난주부터 철강 관세 적용 범위를 파생상품 407종까지 확대했다는 점이다. 앞서 미국 상무부는 지난 18일부터 가전제품, 식기, 변압기, 자동차 부품 등 철강·알루미늄이 들어간 완제품이나 가공품까지 철강 관세를 적용하겠다고 밝혔다.손지연 기자