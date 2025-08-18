LG 시스템 에어컨, 탄소배출 연간 4400t 감축

친환경 공법으로 플라스틱 줄여

2025-08-18 20면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

LG전자가 시스템 에어컨 제조에 친환경 공법을 적용해 연간 플라스틱 사용량 약 270t을 줄이고, 이를 통해 이산화탄소 배출도 약 4400t(tCO2 eq·온실가스를 이산화탄소 배출량으로 환산한 값) 감축한다고 17일 밝혔다. LG전자는 최근 글로벌 시험인증기관 TUV 라인란드로부터 상업용 4방향 시스템에어컨 1대당 14.85㎏(㎏CO2 eq)의 이산화탄소 배출 저감 검증을 받았다고 밝혔다. 일반적인 플라스틱 제조와 달리 질소 가스를 주입해 내부에 기포를 생성하는 ‘물리 발포 성형’ 방식을 활용해 플라스틱 사용량을 획기적으로 줄였다. 앞으로 개발되는 주거용·상업용 시스템 에어컨에도 해당 방식을 순차 적용할 예정이다. 한편 LG는 이날 ‘2024 ESG(환경·사회·지배구조) 보고서’를 통해 거버넌스 고도화 성과와 지속가능 전략을 공개했다.민나리 기자