에스원, IoT 기술로 노후 공공건물 안전 관리

센서가 이상 징후 실시간 감시

분산된 건물도 통합 모니터링

2025-08-18 20면

에스원이 노후화된 공공건물의 안전 관리 대책으로 스마트 건물관리 솔루션 ‘블루스캔’이 주목받고 있다고 17일 밝혔다.블루스캔은 건물 주요 설비에 사물인터넷(IoT) 센서를 설치해 이상 징후를 실시간으로 감시하는 스마트 건물 관리 솔루션이다. 블루스캔은 에스원이 40여년간 축적한 센서 기술과 관제 운영 경험을 기반으로 사고를 빠르게 감지하고 즉각 대응한다. 특히 야간이나 휴일처럼 상주 인력이 없는 시간대에 안전 공백을 최소화할 수 있다고 에스원은 설명했다.건물에서 화재가 발생하면 화재 수신반과 소방펌프에 부착된 IoT 센서가 이를 감지해 고객에게 실시간 알림을 전송한다. 동시에 에스원 관제센터에서 고화질 CCTV로 화재 발생 구역을 확인한 뒤 고객에게 통보해 신속하게 대응할 수 있도록 한다. 정전이나 누수가 발생했을 때도 관리자에게 즉시 알려 빠른 조치가 이뤄질 수 있도록 한다.전국에 흩어져 있는 공공건물도 관제센터를 통해 통합 모니터링할 수 있다. 고객은 전용 앱을 통해 실시간 여러 시설의 설비 상태를 확인할 수 있다. 에스원 관계자는 “노후화된 공공건물이 늘어나면서 안전 관리 중요성이 더욱 커지고 있다”고 말했다.신융아 기자