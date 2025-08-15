삼성전자 에어컨·냉장고, 이탈리아서 ‘최고 제품’에 선정

이미지 확대 삼성전자 ‘최고의 가격 대비 품질 2025’ 조사 1위 삼성전자 이탈리아 뉴스룸 제공

삼성전자의 가전제품과 HVAC(에어컨·히트펌프)이 이탈리아에서 최고 품질을 갖춘 제품에 이름을 올렸다.15일 업계에 따르면 최근 독일 품질금융연구소(ITQF)와 이탈리아 주요 언론(La Repubblica)이 실시한 ‘최고의 가격 대비 품질 2025’ 조사에서 삼성전자 대형가전(냉장고·세탁기), 에어컨, 히트펌프, 진공청소기 등이 소비자 만족도 1위를 기록했다.삼성전자는 에어컨 부문에서 5년 연속 1위를 달성했고, 2022년 신설된 히트펌프 부문에서도 지난해에 이어 2년 연속 1위에 올랐다. 대형가전과 진공청소기 부문에서도 각각 5년 연속, 4년 연속 1위를 차지했다.다니엘레 그라시 삼성전자 이탈리아법인 가전사업부 부사장은 “이탈리아 소비자들로부터 다시 한번 인정을 받게 돼 매우 자랑스럽다”며 “삼성전자는 앞으로도 일상생활을 편리하게 하는 동시에 접근성과 효율성, 내구성을 보장하는 기술 설루션을 제공할 것”이라고 말했다.2021년부터 시작된 이 조사는 ITQF가 전 세계 123개 분야·1311개 기업과 브랜드를 대상으로 약 80만 건의 소비자 리뷰 데이터를 분석해 선정한다. 이탈리아 내 기업·브랜드 선호도 관련 조사로는 최대 규모로 공정성과 객관성을 확보하기 위해 독립적인 비영리기관인 ITQF가 조사를 맡는다.민나리 기자