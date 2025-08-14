한화 김동선 ‘파라스파라 서울’ 인수

부채 승계 조건으로 300억 투입

프리미엄 리조트 '안토'로 새출발

김동선 한화호텔앤드리조트 미래비전총괄 부사장

2025-08-14

한화그룹 3남인 김동선 한화호텔앤드리조트 미래비전총괄 부사장이 고급 리조트 ‘파라스파라 서울’을 품고 프리미엄 리조트 시장에 출사표를 던졌다.한화호텔앤드리조트(한화호텔)는 13일 파라스파라를 보유한 삼정기업 계열사 ‘정상북한산리조트’ 지분 100%를 인수하고 자회사로 편입했다고 밝혔다. 파라스파라의 기존 부채 약 3900억원을 승계하는 조건으로 인수 자금 300억원을 투입했다. 파라스파라의 시장 추정 가치가 최고 6000억원으로 평가된 만큼 부채를 포함하더라도 2000억원가량 저렴하게 인수해 재무적으로 의미가 있다는 게 회사의 설명이다.한화호텔 관계자는 “기존 차입금은 금융기관 협의를 통해 이자 비용 등을 낮출 예정”이라면서 “인수가 마무리되면서 3분기 당기순이익이 약 2000억원 증가하고 총자산도 5조 4000억원 수준으로 크게 늘 것으로 예상한다”고 말했다.특급호텔인 서울 플라자 호텔과 거제 벨버디어를 제외하면 중저가 리조트 중심이었던 한화호텔의 포트폴리오도 고급 리조트 시장으로 확장됐다. 파라스파라는 한화호텔의 새로운 하이엔드 브랜드 ‘안토’를 적용해 영업하게 된다. 서울 강북구 우이동에 있는 파라스파라는 344실 규모의 고급 리조트로 앞서 록밴드 ‘콜드플레이’가 머문 숙소로도 알려져 있다. 모기업인 삼정기업이 기업회생절차를 밟으면서 시장에 매물로 나왔다.김현이 기자