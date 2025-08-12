‘의정부 추락 사망’ DL건설 대표·임원진 일괄 사표 제출

전국 44곳 공사 현장 중단도

안전 확인 전까지 작업 중지

2025-08-12 16면

DL건설 대표이사를 비롯한 임원진 전원이 지난 8일 발생한 공사 현장 사망 사고에 대한 책임을 지고 일괄 사표를 제출했다.DL건설 관계자는 11일 “강윤호 대표이사와 하정민 최고안전책임자(CSO)를 비롯한 임원진, 팀장, 현장소장까지 자발적으로 일괄 사표를 제출했다”면서 “사고 조사 이후 잘못이 발견되면 책임자에 대한 사표를 수리할 예정”이라고 밝혔다. 그러면서 “사고 직후 전국 44곳의 현장 작업을 즉시 중지했다. 안전이 확실하게 확인되기 전까지 작업 중지를 해제하지 않을 예정”이라고 했다.지난 8일 DL건설이 시공하는 경기 의정부시 신곡동 아파트 신축 공사 현장에서 50대 근로자가 6층 높이에서 추락해 사망하는 사고가 발생했다. 이재명 대통령이 휴가를 보내고 업무에 복귀한 9일 “앞으로 모든 산재 사망사고는 최대한 빠르게 대통령에게 직보하라” 지시했고, DL건설이 이틀 만에 임원진 전원 사표를 제출한 것이다.앞서 이 대통령은 올해 네 차례 사망 사고가 발생한 포스코이앤씨에 대해 지난달 29일 ‘미필적 고의에 의한 살인’을 언급했다. 그리고 지난 4일 포스코이앤씨 시공 현장에서 외국인 근로자가 감전으로 추정되는 사고를 당하자 이튿날 정희민 사장이 책임을 지고 사임했다. 이 대통령은 휴가 중이던 지난 6일에는 “사고 건설사의 면허 취소와 공공 입찰 금지 등 법률상 가능한 방안을 모두 찾아 보고하라”고 지시했다.한편 DL건설은 이날 모든 임직원을 대상으로 안전결의대회를 열고 이후 안전이 확인돼 작업이 재개된 현장에서 순차적으로 행사를 이어 간다.김기중 기자