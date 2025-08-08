포스코퓨처엠, 국산 자급 전구체로 만든 양극재 美 첫 출하…“탈중국 공급망 성과”

이미지 확대 포스코퓨처엠 직원들이 지난달 26일 미국 얼티엄셀즈에 양극재를 출하하면서 기념사진을 찍고 있다. 포스코퓨처엠 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

포스코퓨처엠이 국산 자급 전구체로 만든 배터리 양극재를 미국에 처음 출하했다.포스코퓨처엠은 지난달 26일 하이니켈 NCMA(니켈·코발트·망간·알루미늄) 양극재를 미국 얼티엄셀즈에 납품했다고 8일 밝혔다. 얼티엄셀즈는 LG에너지솔루션과 GM 합작 배터리사다.이 양극재는 지난 6월 포스코퓨처엠이 전남 광양에 준공한 전구체 공장에서 생산한 전구체를 활용해 만들었다. 니켈, 코발트, 망간 등으로 구성된 전구체가 리튬과 결합하면 배터리 핵심 소재인 양극재가 된다. 해당 공장은 연간 4만 5000t 규모의 전구체를 생산할 수 있는데, 4만 5000t은 전기차 50만대분의 배터리를 만들 수 있는 양이다.포스코그룹은 지난 6월 광양 전구체 공장을 준공하면서 배터리 소재에서 중국에 의존하지 않는 공급망 자립에 성공했다. 포스코퓨처엠이 전구체와 양극재, 음극재 제작을 맡고 해당 소재의 원료가 되는 리튬과 니켈, 흑연 등의 원료를 포스코인터내셔널 등을 통해 공급하기 때문이다.현재 미국은 중국 등 특정 국가의 통제 수준이 강한 기업을 ‘해외우려기관’(FEOC)으로 규정하고 세제 혜택에서 배제하고 있다. 미국 배터리 공장들이 FEOC로 규정된 중국 기업에서 부품이나 광물을 공급받는 경우 보조금이나 세제 혜택을 받을 수 없게 된 것이다. 에너지 전문 시장조사업체 SNE 리서치에 따르면 올해 3월 기준 국내 전구체의 대중 수입 의존도는 90% 이상에 달한다.포스코퓨처엠은 광양에 이어 경북 포항 양극재공장에서도 양극재 생산량을 늘릴 계획이다.손지연 기자