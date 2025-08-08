美 방산 AI 기업 안두릴, 한국 지사 설립…K방산 시장 진출

존 킴 前 보잉코리아 사장 대행, 韓지사 대표로

“1년 안에 한국 인력 두 배로 늘릴 것”

대한항공과 손잡고 무인기 시스템 개발도

이미지 확대 존 킴(왼쪽) 안두릴코리아 대표와 팔머 럭키 안두릴 창립자. 안두릴 제공

미국 방산 인공지능(AI) 기술 기업 안두릴 인더스트리가 한국 지사를 설립했다고 8일 밝혔다.안두릴은 가상 현실(VR) 산업의 선구자로 알려진 팔머 럭키가 2017년 설립한 방산 기술 기업이다. 빠른 제품 개발과 효율적인 운영 방식을 국방 분야에 도입해, 미국·영국·호주 국방부 등 협력 범위를 넓히고 있다. 설립 8년 만에 임직원 6000여명, 기업가치 300억 달러(약 40조원)에 이르는 기업으로 성장했다.안두릴코리아는 이날 보잉코리아 사장 권한대행을 맡았던 존 킴을 대표로 선임했다. 존 킴 대표는 보잉코리아에서 한국 방위사업 부문 대표를 맡은 바 있는데, 미군과 한국 방산업에서의 풍부한 경험을 바탕으로 안두릴코리아의 사업 전반을 총괄한다. 안두릴은 1년 이내에 한국 인력을 두 배로 늘리고 국내 사업 기반을 강화할 예정이다.창립자 팔머 럭키는 지난 6일부터 사흘간 방한해 한국 정부와 방산업계 관계자들을 만났다. 지난 7일 안두릴은 대한항공 항공우주사업본부와 파트너십 계약을 맺고, 무인 항공기 시스템 공동 개발에 착수했다. 또 안두릴은 대한항공과 협력해 아시아 무인기 생산 기지를 한국에 세우는 방안도 검토 중이다.존 킴 안두릴코리아 대표는 “안두릴은 AI 등 첨단 기술을 활용해 한국이 고도화된 네트워크 기반 군을 구축하는 데 기여하고자 한다”며 “한국 지사 설립은 한국 시장에 대한 안두릴의 장기적인 의지를 보여주는 것”이라고 말했다.손지연 기자