호반그룹, 광복 80주년 기념 '함께 기억하다' 캠페인 진행

손지연 기자
손지연 기자
수정 2025-08-08 10:07
입력 2025-08-08 10:07
이미지 확대
서울 서초구 호반파크 외벽에 대형 태극기가 게양된 모습. 호반그룹 제공
서울 서초구 호반파크 외벽에 대형 태극기가 게양된 모습. 호반그룹 제공


호반그룹이 광복 80주년을 기념해 ‘함께 기억하다’ 캠페인을 진행한다.

호반그룹은 광복 80주년을 일주일 앞둔 8일 독립유공자들의 숭고한 정신을 기리기 위한 캠페인을 진행한다고 밝혔다. 그룹은 서울 서초구 호반그룹 사옥(호반파크) 외벽에 가로 24m, 세로 16m 크기의 대형 태극기를 걸었다.

또 호반그룹은 올바른 태극기 게양법을 알리는 사내 캠페인도 진행 중이다. 임직원 가족 중 독립유공자가 있으면 흑백사진을 인공지능(AI) 기술로 복원해 소셜미디어(SNS)에서 선보일 예정이다.

이달 말에는 독립유공자 후손 중 장학생을 장학금 3000만원을 전달할 계획이다. 김대헌 호반그룹 기획총괄사장은 “광복 80주년을 맞아 역사적 의미를 되새기고 그 가치를 전달할 수 있어 뜻깊다”라며 “앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.



한편 호반그룹은 2011년부터 14년째 국가유공자 노후주택 보수 사업을 진행, 올해까지 총 23호를 지원했다. 또 2023년부터 매년 6월에는 호국보훈의 달을 맞아 서울 용산구 전쟁기념관에서 환경정화 봉사활동을 진행하고, 전쟁기념관 발전기금으로 총 3000만원을 전달한 바 있다.

손지연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
