삼성SDI 배터리 탑재한 ‘루시드’ 최장 주행 기네스북

1회 충전해 1205㎞ 달려 신기록

이미지 확대 미국 전기차 업체 ‘루시드 모터스’의 ‘루시드 에어그랜드 투어링’

2025-08-08 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성SDI 배터리를 탑재한 전기차가 세계 최장 주행 기록을 세워 기네스북에 올랐다.삼성SDI는 미국 전기차 업체 ‘루시드 모터스’의 ‘루시드 에어그랜드 투어링’ 모델이 지난달 1회 충전 주행 시험에서 1205㎞를 주행해 세계 신기록을 갈아치웠다고 7일 밝혔다. 직전 최고 기록인 1045㎞보다 160㎞ 늘었다.해당 모델은 지난해 삼성SDI 배터리를 탑재하고 출시된 장거리 주행 특화 모델이다. 삼성SDI의 21700 규격 원통형 배터리가 6600개 사용돼 세계 최고 수준의 주행 성능을 자랑한다. 21700 원통형 배터리는 하이니켈 삼원계(NCA) 배터리로, 고용량과 긴 수명, 급속 충전 기능을 갖췄다.삼성SDI 관계자는 “루시드 모터스와의 협력을 강화해 시장 점유율을 확대하고 차별화된 제품 개발에 힘을 쏟겠다”고 말했다.손지연 기자