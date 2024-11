LG전자, IT로 장애의 벽 허문다…‘글로벌 장애 청소년 IT 챌린지’ 본선

이미지 확대 LG전자가 지난 3일(현지시간)부터 8일까지 필리핀 마닐라에서 열린 ‘2024 글로벌장애청소년IT챌린지’ 본선 대회를 성황리에 마무리했다. 사진은 올해 대회에 참가한 베트남의 지체 장애인 띠안허우 응우옌이 팀원들과 함께 ‘eCreative_Smart Car’ 종목에 참가 중인 모습. LG전자 제공

LG전자는 필리핀 마닐라에서 ‘2024 글로벌 장애 청소년 정보기술(IT) 챌린지’(GITC) 본선 대회를 진행했다고 8일 밝혔다.GITC는 장애 청소년의 정보 활용 능력을 높여 사회 진출 기반을 마련하는 취지로 2011년부터 매년 열리고 있다. LG와 보건복지부, 필리핀 정부가 주최하고 LG전자와 GITC 조직위원회, 필리핀 국가장애위원회(NCDA)가 주관한다. 지난 13년간 총 40개국에서 5000여명의 장애 청소년이 참여했으며, 한국과 중국 등 아시아를 넘어 중동과 북아프리카 지역으로 참가국이 확대되고 있다.지난 3일(현지시간)부터 엿새간 열린 올해 본선 대회에는 국가별 예선으로 선발된 16개국 104명의 장애 청소년이 참가했다. 이번 대회에선 평가 요소로 생성형 AI 기술 활용 역량을 추가해 빠른 적응력과 창의성을 겸비한 미래 IT 인재를 발굴하는 데 방점을 뒀다.대회 종합우승을 차지한 말레이시아인 누르 줄자히라(16)는 “이번 대회에 참가한 세계 각국의 장애 청소년들이 앞으로도 장애에 대한 편견에 주눅 들지 않고 자신감 있게 각자의 꿈을 향해 나아가길 바란다”고 말했다.GITC는 세계 각지의 장애 청소년이 연대하며 IT 역량을 키우고 유관 분야에 진학 및 취업함으로써 안정적으로 사회에 진출하도록 돕고 있다. 2014년 GITC에 참가한 시각 장애인 아이키오 쿠마니봉는 현재 라오스 장애 서비스 센터의 센터장으로 근무하고 있으며, 무료 점자 소프트웨어를 개발 및 보급하여 장애인들을 위한 나눔의 선순환을 실천하기도 했다.LG전자는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 비전 ‘모두의 더 나은 삶’을 실천하기 위한 6대 전략 과제 중 하나로 ‘다양성과 포용성’을 정하고 다양한 활동을 이어오고 있다.윤대식 LG전자 대외협력담당 전무는 “앞으로도 IT 분야에 꿈과 재능을 가진 이들이 장애를 딛고 미래의 IT 리더로 우뚝 서도록 다방면으로 지원하겠다”고 말했다.민나리 기자