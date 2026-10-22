[속보] 한은 기준금리 3% 동결

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한국은행이 22일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회에서 기준금리를 3.00%로 동결했다. 지난 7월, 8월 연속 금리 인상에 나선 가운데 그 효과를 지켜보려는 의도로 풀이된다.이승연 기자