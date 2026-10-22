경제 금융 [속보] 한은 기준금리 3% 동결 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/finance/2026/10/22/20261022500035 URL 복사 댓글 0 이승연 기자 수정 2026-10-22 09:51 입력 2026-10-22 09:51 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 서울신문 속보 한국은행이 22일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회에서 기준금리를 3.00%로 동결했다. 지난 7월, 8월 연속 금리 인상에 나선 가운데 그 효과를 지켜보려는 의도로 풀이된다.이승연 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 한국은행이 이번 금융통화위원회에서 기준금리를 결정한 내용은? 동결 인상