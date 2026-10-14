MRI·CT비 지원 등 질병·재해 폭넓게 보장

동양생명

이미지 확대 동양생명 전경. 동양생명이 의료비를 폭넓게 보장하는 ‘우리WON하는든든치료비보험’을 츨시했다.

동양생명 제공

세줄 요약 질병·재해 검사부터 재활까지 보장 확대

MRI·CT, 수술비, 중환자실 치료비 지원

15~75세 가입, 3가지 유형 선택 가능

2026-10-15 17면

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우리금융그룹 계열사 동양생명은 질병·재해의 검사부터 진단, 수술·치료, 재활까지 폭넓게 보장하는 ‘(무)우리WON하는든든치료비보험’을 출시했다고 14일 밝혔다.이 상품은 암·뇌·심장질환 등 주요 질병의 진단비 중심 보장에서 나아가 실제 치료 과정에서 발생하는 다양한 의료비를 보장하는 것이 특징이다.MRI와 CT 검사비를 연간 1회씩 각각 5만원 보장하며, 재해로 인한 중증재해 진단 시 가입 유형에 따라 최대 200만원을 지급한다. 저체온치료는 최대 700만원, 종합병원 중환자실 치료는 최대 500만원까지 보장한다. 종합병원에서 3시간 이상 전신마취 수술을 받으면 300만원까지, 상급종합병원에서는 700만원까지 지급한다. 재활치료비도 연간 최대 15회, 회당 7만원까지 지원한다.가입 연령은 15~75세며, 보장 수준에 따라 슬림형, 밸런스형, 플러스형 등 3가지 유형 중 선택할 수 있다. 40세 기준 월 보험료는 남성의 경우 각각 2만 440원, 4만 760원, 4만 9400원이며, 여성은 1만 8820원, 3만 7440원, 4만 4700원 수준이다.보험료 납입 기간 중 질병·재해 또는 장해 지급률 50% 이상에 해당하면 보험료 납입 면제 혜택도 제공한다.동양생명 관계자는 “매년 반복적으로 발생할 수 있는 의료비 부담에 대비할 수 있도록 설계한 상품”이라﻿고 말했다.김예슬 기자