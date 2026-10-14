소비 성향 따라 골라 쓰는 맞춤형 카드

KB국민카드

이미지 확대 KB국민카드의 새 브랜드 체계 ‘ALL·YOU·NEED’를 접목한 카드 상품들이 발급 40만좌를 앞두고 있다.

KB국민카드 제공

세줄 요약 맞춤형 카드 브랜드 ALL·YOU·NEED 공개

ALL은 기본 할인, YOU는 생활밀착 혜택

NEED는 교육비·간편결제 특화 상품

2026-10-15 17면

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KB국민카드는 지난 1월 공개한 ‘ALL·YOU·NEED’ 브랜드 상품들이 발급 40만좌를 앞두고 있다고 14일 밝혔다.ALL·YOU·NEED는 KB국민카드의 신규 상품 브랜드 체계다. 일상 전반에서 폭넓게 활용 가능한 혜택 중심의 ‘ALL’, 라이프스타일 기반 맞춤 혜택을 제공하는 ‘YOU’, 특정 목적 지출에 특화된 혜택을 담은 ‘NEED’ 등 3개 라인으로 운영된다.KB국민카드는 지난 1월 말 ‘KB ALL 카드’를 시작으로 ‘KB YOU Prime 카드’, ‘KB NEED Edu 카드’, ‘KB NEED Pay 카드’ 등을 차례로 출시했다.대표 상품인 KB ALL 카드는 전월 이용 실적 조건과 할인 한도 없이 국내 가맹점에서 1%, 해외 가맹점에서 2% 할인 혜택을 제공한다. 국내외 어디서나 간편하게 사용할 수 있도록 할인 혜택을 단순화했다. KB YOU Prime 카드는 30~40대의 소비 패턴과 라이프스타일을 반영한 상품이다. 일상형과 가족형 서비스팩 중 선택할 수 있으며 주유와 배달, 통신, 보험, 온라인 쇼핑 등 생활 밀착형 영역에서 혜택을 제공한다.교육비 지출이 많은 소비자를 겨냥한 KB NEED Edu 카드는 학원과 학습지 등 교육 관련 업종의 혜택을 강화했다. KB NEED Pay 카드는 KBpay와 네이버페이, 카카오페이 등 간편결제를 이용하는 고객을 대상으로 온오프라인 가맹점에서 최대 15% 할인 혜택을 제공한다.김예슬 기자