“평소 변동성만 대입해도 손실확률 70%”…단종레 ‘스트레스 테스트 미비’ 도마 위

세줄 요약 평상시 변동성만 넣어도 손실 경로 다수 확인

삼전·하이닉스 레버리지 ETF 중앙값도 마이너스

급락 시 수조원대 리밸런싱 매도 우려 제기

이미지 확대 박대출 국민의힘 의원실이 자체 시뮬레이션한 결과, 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)는 60거래일간 가정한 주가 경로 10개 중 7개꼴로 손실이 발생한 것으로 나타났다. 사진은 박 의원이 지난 8일 국회에서 발언하는 모습. 연합뉴스

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삼성전자·SK하이닉스 등 개별 종목의 하루 수익률을 2배로 추종하는 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 극단적인 주가 급락이 아닌 평상시 수준의 변동성을 가정한 시뮬레이션에서도 10개 경로 중 7개꼴로 원금 손실을 기록한 것으로 나타났다.11일 박대출 국민의힘 의원실은 과거 1년간 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 변동성을 바탕으로 자체분석한 결과 이같은 내용이 도출됐다고 밝혔다. 주가의 움직임을 1년 기준으로 환산한 연율화 변동성 28~40%를 가정했다.60 거래일 동안 가능한 주가 흐름을 각각 500개 경로로 가정한 결과, SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF는 71.0%, 삼성전자 단일종목 레버리지 ETF는 67.6%의 경로에서 원금 손실이 발생하는 것으로 집계됐다.전체 경로의 수익률 중앙값도 손실을 기록했다. SK하이닉스는 -46.0%, 삼성전자는 -35.9%였다. 중앙값은 분석 결과를 수익률 순서대로 나열했을 때 가운데에 놓이는 값이다. 60 거래일 이후 원금이 3분의 1 이상 깎인 게 일반적이었다는 뜻이다.두 회사의 주가가 급격히 하락했을 때 대규모 리밸런싱 물량이 나오는 것으로 추정됐다. 기초자산이 하루 15% 하락할 경우 단일종목 레버리지 ETF가 목표 배율을 맞추기 위해 시장에 내놓는 매매 규모는 약 3조 7600억원에 달했다. 단일종목 레버리지 상품은 주가가 크게 하락하면 목표 배율을 유지하기 위해 보유 자산을 대규모 매도하는 리밸런싱을 거친다.지난 5월 말 도입된 단일종목 레버리지 ETF는 개인투자자 손실과 시장 변동성 확대가 논란이 일면서 두달 만에 기본 예탁금 상향 등 보완방안이 발표됐다. 이후 금융당국이 사전에 충분히 위험성 검토를 했는지 비판이 이어지고 있다.박 의원은 지난 8일 국회 정무위원회 금융위원회 국정감사에서 “실제로는 이보다 더 악화된 시나리오가 현실화됐다”며 “단일종목 레버리지 ETF의 도입 시점이나 시장의 질을 고려해야 하는데 고려하지 않고 도입이 졸속 추진됐다는 게 문제”라며 “실제로는 이보다 더 악화된 시나리오가 현실화됐다”라고 지적했다.이승연 기자